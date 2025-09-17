Dolby celebra la décima entrega de sus Galardones Innovadores

Arturo Cardelús, La Academia de Cine, Kiddo, Carlos Santa Engracia o Cine Yelmo, entre los premiados

MADRID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Dolby celebró este martes 17 de septiembre la ceremonia de entrega de sus Galardones Innovadores, que este año cumplen su décimo aniversario, coincidiendo además con el 60 aniversario de la compañía.

El objetivo de estos premios es impulsar la excelencia, apostar por la creatividad y enriquecer la experiencia del público, según informa la compañía, que destaca que en el último año ha dejado proyectos e iniciativas "especialmente inspiradores".

Así, Arturo Cardelús, compositor nominado a los Premios Goya 2025 por la banda sonora de Guardiana de Dragones, ha sido reconocido con el Premio Compositor Innovadores 2025. "Las dos obras que motivan este galardón reflejan de forma extraordinaria su sensibilidad artística y su apuesta por la innovación: Grace, una pieza de belleza profunda que ha cobrado nueva vida al ser mezclada en Dolby Atmos, y Guardiana de Dragones, una banda sonora poderosa y emotiva que acompaña una historia fantástica, también en sonido inmersivo", señala Dolby.

Kiddo ha recibido el Premio Producción Musical Innovadores 2025 por su trabajo como productor de la canción El Patio, de Pepe y Vizio junto a Delaossa, y por haber aceptado el reto de reimaginarla en formato Dolby Atmos. "Supo adaptar la producción original a un nuevo lenguaje sonoro sin perder la esencia del tema, explorando con sensibilidad las posibilidades del sonido inmersivo, reflejando cómo la innovación puede potenciar la emoción y abrir nuevas formas de disfrutar de la música", añade.

Cine Yelmo ha sido galardonado con el Premio Exhibidor Innovadores 2025 por un enfoque, centrado en la calidad técnica, la comodidad y la diversidad de contenidos, que "ha contribuido a ampliar y enriquecer la manera en que el público vive hoy la experiencia del cine". "La incorporación de las tecnologías Dolby en un número creciente de salas refuerza su compromiso con una experiencia inmersiva y adaptada a las expectativas del espectador", añade la compañía.

La Academia de Cine, en la figura de Juan Ferro y Cristian Amores como vocales de la comisión de sonido, ha recibido el Premio Cultura Sonora Innovadores 2025, por haber impulsado de "forma ejemplar" la reforma de su sala de proyecciones, que ahora incorpora la tecnología Dolby Atmos. "Gracias a su perseverancia, la Academia cuenta con un espacio que potencia la narrativa sonora, refuerza el papel del sonido en la experiencia cinematográfica y sitúa al cine español en un contexto técnico a la altura de los estándares internacionales", señala la compañía.

Synamedia ha recogido el Premio Innovación Broadcast Innovadores 2025, por su contribución clave para que RTVE pueda emitir de forma continuada su canal UHD con audio inmersivo Dolby Atmos. "Gracias a su experiencia en soluciones avanzadas de codificación, millones de espectadores disfrutan hoy de una experiencia audiovisual verdaderamente inmersiva, que combina ultra alta definición con sonido multidimensional", indica Dolby.

Alejandro Ricoy, gerente de los cines OCINE Urban Caleido, ha sido distinguido con el Premio Persona del Año Innovadores 2025 en reconocimiento a su compromiso con la excelencia y profesionalidad. "A lo largo de los años, su implicación ha sido clave para que cada experiencia en la sala Dolby Atmos, que Ocine ofrece en el centro de Madrid, sea realmente memorable, lo que lo convierte en un referente dentro de la exhibición cinematográfica y en un valioso aliado para todo el equipo de Dolby", subraya.

Carlos Aguilar, cofundador y director de la revista RUBIK, ha sido galardonado con el Premio Periodismo Innovadores 2025, en reconocimiento a su labor constante y comprometida como periodista especializado en el ámbito audiovisual y por el seguimiento "riguroso y generoso" que ha hecho del trabajo de Dolby a lo largo de los años, según la compañía.

Carlos Santa Engracia ha sido reconocido con el Premio Divulgación Audiovisual Innovadores 2025 por "la cobertura excepcional que realizó del European Press Day de Dolby, compartiendo con su comunidad una experiencia técnica y emocional de primera mano", tal y como destaca Dolby. "Supo trasladar el valor del trabajo de Dolby para llevar la mejor experiencia de entretenimiento al automóvil, con autenticidad, entusiasmo y criterio, y lo hizo desde una mirada propia que conecta de verdad con quienes disfrutan de la tecnología sin perder la perspectiva humana", agrega.

Finalmente, la agencia ClickNaranja ha recogido este año el Premio Espíritu de Marca Innovadores 2025. "Su compromiso excepcional con la marca Dolby, su creatividad, su pasión en cada campaña, y una forma de trabajar que trasciende lo que se espera de una agencia han motivado este premio. Su labor ha ido más allá, logrando construir una voz, una comunidad en España y Latam, y una manera de contar y conectar que hoy forman parte esencial de lo que es Dolby", asegura la compañía.

En la ceremonia, que tuvo lugar en el espacio SOLO CSV, en Madrid, pudo disfrutarse de la ejecución al piano del compositor Arturo Cardelús de su obra Grace, junto a un sexteto de cuerda compuesto por cinco violines y un violonchelo.