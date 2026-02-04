Dos de cada tres españoles consideran los productos de papel y cartón como los más sostenibles, según estudio del sector

Archivo - Contenedores de papel y cartón repletos de envoltorios de regalos, a 25 de diciembre de 2023, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

Dos de cada tres españoles perciben los productos de papel y cartón como los más sostenibles y los asocian con valores como la confianza, la naturalidad y la calidad. Además, más de un tercio (34,9%) identifica que el papel y el cartón son los materiales que mejor se reciclan en España y casi nueve de cada diez (85,5%) asegura reciclarlos correctamente.

Estas son algunas de las conclusiones del 'Estudio sobre la percepción de los productos papeleros' de IO Investigación para el Foro del Papel, una iniciativa de las organizaciones de la cadena de valor de la celulosa, el papel y el cartón "para transmitir a la sociedad la realidad del sector y sus productos".

Los resultados de la investigación, elaborada a partir de 1.109 encuestas a través de correo electrónico, muestra a juicio de los autores que "existe una percepción generalizada acerca de la circularidad del papel y el cartón, que se apoya en un modelo de economía circular plenamente implantado, con elevados niveles de recogida, recuperación y reciclaje".

Entre otros detalles, el reporte muestra además que casi la mitad de los encuestados (46,8%) elige los envases de papel y cartón como la opción más sostenible, por delante del vidrio (40,4%) y muy por encima de los de metal (8,5%) o plástico (4,4%).

De manera más general, el estudio señala que para casi ocho de cada diez españoles (78,3%) la industria del papel y el cartón es de gran importancia para la economía nacional. De hecho, la gran mayoría (94%) reconoce que estos materiales están manteniendo o incrementando su importancia en la vida cotidiana y solo el 6% cree que podrían llegar a desaparecer.

Por tipos de productos, los españoles declaran que los que más utilizan son los higiénicos (92%) --servilletas, papel higiénico, pañuelos--, seguidos por los envases o embalajes de papel y cartón (80%) y el papel gráfico (52,1%). Más allá de ello, un 45,7% de los encuestados prefiere los libros en papel y ocho de cada diez consideran que este material seguirá siendo relevante para difundir cultura y conocimiento.

Más allá de ello, el estudio incide en que más de un tercio de los encuestados (36,8%) considera que el desempeño de España en materia de reciclaje de estos materiales está por debajo de otros países europeos. En este sentido, Foro del Papel dice que el país recicló "5,2 millones de toneladas de papel recuperado" en 2024, lo que le situó como "el tercer mayor reciclador" de estos materiales en la Unión Europea (UE) con una tasa de reciclaje "del 83,6%".

Además, siete de cada diez españoles (72,2%) opinan que el uso de papel y el cartón provoca deforestación. Por esta parte, Foro del Papel recuerda que, según datos de ASPAPEL, "la madera utilizada para fabricar celulosa proviene casi en un 90% de plantaciones locales, que se regeneran de forma continua y cuentan con certificaciones independientes que avalan las buenas prácticas".

Por otro lado, la mitad de los encuestados considera que el eucalipto ayuda a mantener los bosques y tiene un impacto socioeconómico positivo. No obstante, el 22,8% lo considera invasor o perjudicial para el desarrollo de otras especies. "Frente a este mito, la evidencia científica muestra que el eucalipto es compatible con el entorno, cumple la normativa y contribuye al desarrollo rural de nuestro país", recalcan desde la organización.

Por último, la investigación indica que casi ocho de cada diez españoles creen que el papel reciclado es más sostenible que el fabricado a partir de madera. "Sin embargo, la fibra virgen procedente de la madera es imprescindible para conservar propiedades esenciales del papel, como la resistencia. Dado que las fibras solo pueden reciclarse un número limitado de veces, la incorporación de fibra virgen resulta necesaria para asegurar la continuidad del ciclo de vida del material", detallan desde Foro del Papel.

"El papel y el cartón son aliados esenciales para avanzar hacia un modelo de consumo más responsable, tanto desde el punto de vista ambiental como social", ha destacado el portavoz de Foro del Papel, Manuel Domínguez.