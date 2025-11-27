Ecoembes acerca el reciclaje a más de un millón de mayores con el programa 'Terceros en edad, primeros en reciclar'

'Terceros En Edad, Primeros En Reciclar', De Ecoembes, Impulsa El Reciclaje Y El Envejecimiento Activo En Mayores - ECOEMBES

MADRID, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El proyecto de Ecoembes 'Terceros en edad, primeros en reciclar' ha impulsado el reciclaje, la circularidad y el envejecimiento activo en más de un millón de mayores, según ha informado la entidad.

Puesto en marcha en 2017, este programa promueve la circularidad y el hábito de separar residuos de envases en residencias, centros de día y de participación activa. Desde entonces, ha logrado llegar a centros de 14 comunidades autónomas y a la ciudad autónoma de Melilla, con más de 2.500 centros participantes del programa y 11.000 de profesionales formados en buenas prácticas de separación y gestión de residuos.

Dentro de este proyecto, Ecoembes ha entregado más de 11.200 contenedores y papeleras amarillas (para los envases de plástico, metálicos y briks) y azules (para los envases de papel y cartón), además de un plan de formación y actividades participativas para promover el reciclaje.

"En Ecoembes creemos en un reciclaje de todos y para todos y en una circularidad que genere inclusión social. Haber alcanzado el millón de personas mayores comprometidas con la sostenibilidad demuestra que la edad no es un factor limitante para cuidar del planeta, sino una oportunidad para inspirar a otras generaciones", ha destacado la directora del Asuntos Legales y ESG de Ecoembes, Dorleta Vicente.

Entre las actividades más valoradas por los mayores destacan: 'LIBERA Senior', centrada en la lucha contra la basuraleza; las acciones intergeneracionales con niños y niñas o el bingo del reciclaje, todas ellas adaptadas, reforzando su papel como embajadores de la circularidad.

Como añade Ecoembes, el éxito del proyecto ha sido posible gracias a la colaboración de las administraciones públicas y, desde este año, también del sector privado, tras la creación de la red empresarial 'Terceros en edad, primeros en reciclar', a la que se han sumado diez compañías con residencias y centros de día en todo el país (Amavir, Caser Residencial, Clece, DomusVi, Eulen Servicios Sociosanitarios, Fundación Gerón, Ilunion VidaSénior, Macrosad, Sanivida y Villa Saluten). Esta red ha permitido extender la iniciativa a más de 500 centros privados, llegando a más de 40.000 mayores usuarios.