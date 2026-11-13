Ecologistas denuncian bloqueos en COP31 y piden vincular la electrificación al abandono de combustibles fósiles

COP31. - Iranian Presidency Office/APA Im / DPA

MADRID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Representantes de Greenpeace, Amigas de la Tierra y Ecologistas en Acción han advertido, en declaraciones a Europa Press, de los escasos avances durante la primera semana de la COP31, que se celebra en Antalya (Turquía). Las organizaciones reclaman que la electrificación se base en energías renovables, esté vinculada al abandono de los combustibles fósiles y vaya acompañada de una mayor financiación climática.

La nota de la Presidencia sobre la posible decisión política final, conocida este viernes, recoge las posiciones expresadas por los países durante las consultas del 10 y 11 de noviembre, sin reflejar un consenso ni precisar qué propuestas tienen más apoyo. El documento reúne peticiones de un proceso transparente y un texto equilibrado, respetuoso con las circunstancias nacionales y los principios de equidad y responsabilidades comunes pero diferenciadas, sin imponer una única vía de actuación.

Entre las propuestas figuran limitar la magnitud y duración del sobrepasamiento del umbral de 1,5ºC mediante reducciones sostenidas de emisiones, reforzar los compromisos nacionales y acelerar la electrificación, las renovables, la eficiencia y el almacenamiento.

También se plantean medidas de adaptación, reducción del metano y protección de la naturaleza, así como la transición para abandonar los combustibles fósiles y eliminar sus subsidios ineficientes, aunque persisten posiciones contrarias a señalar sectores o fuentes de energía concretos.

La nota llega al cierre de la primera semana de la conferencia, que comenzó el pasado lunes y en la que se han presentado dos iniciativas para impulsar la transformación energética: el compromiso '35 para el 35', promovido por Turquía para elevar del 23% al 35% el peso de la electricidad en el consumo final de energía mundial en 2035; y la hoja de ruta de Brasil para abandonar los combustibles fósiles.

GREENPEACE RECLAMA APOYOS PARA ABANDONAR LOS COMBUSTIBLES FÓSILES

La delegada de Greenpeace España y Portugal en la COP31, Sara Pizzinato, ha denunciado en declaraciones a Europa Press que la conferencia internacional está reproduciendo las dinámicas de años anteriores: mientras países como Nepal sufren impactos climáticos devastadores --en referencia a las inundaciones del verano--, los productores de petróleo se resisten a abandonar los combustibles fósiles y los países ricos evitan aumentar la financiación para la justicia climática.

Aunque ha destacado que cada vez más países defienden ese abandono, considera que faltan apoyos y organización para convertir esa demanda en resultados tangibles ante la perspectiva de superar los 1,5 °C de calentamiento global. Por ello, ha reivindicado el papel de la sociedad civil como brújula de las negociaciones.

"Alguien tiene que poner sobre la mesa qué es lo verdaderamente importante, qué es lo que verdaderamente se juega aquí: que no es un juego de poder, sino que se juegan vidas. Vidas humanas que se pierden en los eventos meteorológicos extremos, con las sequías y la imposibilidad de acceso a la comida", ha lamentado.

En respuesta a la nota de la Presidencia, Pizzinato ha pedido al Gobierno español que impulse una posición europea ambiciosa y justa para abandonar los combustibles fósiles y promover la justicia climática, sin recurrir a lo que considera falsas soluciones, como la energía nuclear.

AMIGAS DE LA TIERRA PIDE RENOVABLES, EQUIDAD Y FINANCIACIÓN ADICIONAL

Por su parte, la responsable de Justicia Climática de Amigas de la Tierra, Cristina Alonso, ha advertido en declaraciones a Europa Press de que la propuesta de electrificación de la COP31 no exige fuentes renovables ni vincula ese objetivo al abandono de los combustibles fósiles, por lo que podría perpetuar su uso. También ha criticado la ausencia de criterios de suficiencia energética, equidad y financiación adicional para los países en desarrollo.

En lo que se refiere a la mitigación, Alonso ha denunciado los bloqueos de los países productores de combustibles fósiles y ha señalado que la hoja de ruta presentada por Brasil para abandonarlos forma parte de la agenda de acción, sin carácter vinculante en las negociaciones, mientras Europa, España y Colombia presionan para incluirla en la decisión política final.

En financiación climática, considera insuficientes los compromisos actuales y sostiene que la falta de nuevas aportaciones del norte global y la ausencia de Estados Unidos frenan los avances, mientras las conversaciones se centran en simplificar el acceso a los fondos.

Respecto al mecanismo de transición justa de Belém, ha denunciado que la Unión Europea (UE) y otros países desarrollados están debilitando sus recursos y alcance, con el riesgo de reducirlo a un mero espacio de intercambio.

"También nos preocupa que algunos posicionamientos de algunos países del sur global, como países árabes, China o India, quieran limitar la participación de la sociedad civil y sindicatos en lo que es este mecanismo de transición justa que precisamente se ha creado desde sindicatos, sociedad civil, colectivos feministas, racializadas, etc", ha señalado.

ECOLOGISTAS EN ACCIÓN TEME UNA "CORTINA DE HUMO"

Por su parte, el responsable de Clima y Energía de Ecologistas en Acción y coordinador de la Alianza por el Clima, Javier Andaluz, ha resumido en declaraciones a Europa Press que la primera semana de la COP31 deja pocos avances y ningún acuerdo claro de cara a la siguiente.

Ha señalado que, aunque se aprobó la agenda, la celebración de las sesiones de alto nivel durante dos días clave ha ralentizado las negociaciones y ha provocado problemas logísticos que dificultaron la participación de la sociedad civil.

Según ha explicado, los debates sobre mitigación y aumento de la ambición siguen estancados y, pese a algunos avances en los textos de adaptación, persisten bloqueos sobre la composición del comité técnico y la triplicación de los fondos. En este contexto, Andaluz teme que la decisión política final impulsada por la Presidencia se convierta en "una cortina de humo".

"Nos tememos mucho por parte del ecologismo que esta decisión de cobertura sea, por un lado, una cierta cortina de humo al poder ser incapaz de centrar el debate y conseguir acuerdos que sean cumplibles, y simplemente tener grandes declaraciones que luego no tienen una realidad o una obligación por parte de los países", ha apuntado.

Asimismo, ha cuestionado que el debate sobre electrificación y transformación energética esté ganando protagonismo sin garantías de su vinculación con las renovables, la protección de los derechos y las cuestiones relacionadas con los minerales críticos.