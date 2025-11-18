Ecovidrio lanza 'El Efecto Mari Rosa', junto al grupo Ladilla Rusa, para sensibilizar sobre el reciclaje de vidrio

MADRID, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Ecovidrio ha lanzado la campaña 'El Efecto Mari Rosa', junto al grupo musical de tecno-rumba Ladilla Rusa, por lo que han realizado un spot con el objetivo de sensibilizar sobre el reciclaje de vidrio, según sus impulsores.

El humor, la música y un toque festivo se adueñan de un spot en el que Tania Lozano encarna a Mari Rosa: una mujer "de actitud poderosa", con camisón y pantuflas, que se autoproclama "reina del vidrio". A su lado, Víctor F. Clares, la otra mitad de Ladilla Rusa, interpreta a Don Paco, el vecino sorprendido y negacionista, que mezcla vidrio con otros materiales.

La campaña, ideada por Ilunion Comunicación Social y producida por 'Walskium', refleja de este modo que el carisma --y la insistencia-- de Mari Rosa contagia a Don Paco y a todo el vecindario, demostrando que cuidar el planeta empieza por un sencillo gesto: el de llevar las botellas de vidrio al contenedor verde.

"Nuestro objetivo siempre es fomentar el reciclaje de vidrio, pero la forma en que lo contamos es lo que nos hace únicos. Con 'El Efecto Mari Rosa' hemos unido creatividad y música para conectar con la gente de manera fresca y divertida", ha asegurado el director de marketing de Ecovidrio, Borja Mariarena.