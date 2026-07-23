La edición de EE.UU. de El País se reforzará con una redacción "más amplia y robusta" y colaboradores como Paola Ramos

El director de El País, Jan Martínez Ahrens - PRISA

MADRID 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El País US, la edición estadounidense del periódico, se reforzará con una redacción "más amplia y más robusta", así como con colaboradores como la periodista Paola Ramos.

Así lo ha anunciado el director de El País, Jan Martínez Ahrens, durante su participación en el evento de periodismo hispano NAHJ Conference & Expo, celebrada en Nueva Orleans.

En su discurso de apertura de una de las sesiones principales, Martínez Ahrens ha destacado el compromiso del periódico con la democracia y la verdad en un contexto global que lo hace "cada vez más difícil" y ha apostado por hacer frente a "la mentira, la desinformación, la intolerancia y la persecución de lo distinto", según ha informado Prisa.

"Las amenazas, lejos de hacernos retroceder, fortalecen nuestro propósito. Vemos en Estados Unidos, no un mercado, sino una responsabilidad periodística. Por eso hace dos años decidimos lanzar dos ediciones, una en español y otra en inglés, que hoy ya reúnen cerca de 4 millones de lectores mensuales y que ahora vamos a impulsar con mucha más fuerza", ha apuntado.

De este modo, El País US se ampliará hasta contar con unos 35 periodistas, casi todos bilingües y en su mayoría estadounidenses de origen hispano o asimilados a su cultura, y de "amplia experiencia sobre el terreno".

La reforzada redacción de Estados Unidos se suma al casi centenar de profesionales de El País en Latinoamérica, para profundizar las noticias transnacionales y aportar una perspectiva global.

El despliegue de El País US será en cuatro Estados -California, Texas, Florida y Nueva York- y la capital de la nación, Washington DC. Será una redacción absolutamente digital, con redes propias y el vídeo como elemento narrativo fundamental.

El proyecto también contará con la colaboración, entre otros, de la periodista y escritora Paola Ramos, quien, según el director, "representa ese periodismo riguroso, independiente y comprometido con el que nos identificamos". Además, se forjarán alianzas y colaboraciones con otros medios.

"Esta ampliación de nuestra edición US supone, para nosotros, un paso estratégico que culmina nuestro despliegue continental y lo hace en el país más importante del hemisferio", ha señalado Martínez Ahrens.

El director ha recordado que El País nació en España hace 50 años con la misma apuesta por las libertades que hoy replica en Estados Unidos, "un lugar donde el periodismo tiene una misión que cumplir". "Somos un periódico europeo, americano y también estadounidense", ha declarado.

También ha participado en una mesa redonda sobre los ataques que enfrenta la prensa en Estados Unidos, junto a Ginger Thompson (ProPublica), Mari Torres (CNN) y Alfredo Corchado (Puente News), moderada por Paola Ramos.

En la conversación, los editores han coincidido en que los periodistas deben plantarse en los temas que importan a las comunidades y el director de El País ha insistido en que "quien gana es el que hace buen periodismo, y el que le da la verdad de esos hechos contrastados a su audiencia".

"Es algo que saben bien los periodistas que trabajan en Estados Unidos, especialmente los hispanos. Demasiadas veces se les cuestiona por sus historias y su idioma. La ola autoritaria pone en la diana a sus comunidades, recorta fondos, hostiga a los informadores, les impide acceder a información básica", ha asegurado durante el debate.