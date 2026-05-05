Educación recoge propuestas de la comunidad educativa para la elaboración el Plan Estratégico de Educación Inclusiva

El secretario de Estado de Educación, Abelardo de la Rosa. - MINISTERIO DE EDUCACIÓN

MADRID 5 May. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Educación, Formación Profesional (FP) y Deportes ha recogido propuestas de la comunidad educativa para la elaboración del Plan Estratégico de Educación Inclusiva en las jornadas 'Workshop INCIDE: Una política para la educación inclusiva desde experiencias ciudadanas', según ha informado este martes el Ministerio. El siguiente paso será la elaboración de un informe con las conclusiones y propuestas presentadas en las jornadas.

En la clausura de las jornadas, el secretario de Estado de Educación, Abelardo de la Rosa, ha remarcado que la educación inclusiva "se trata de un compromiso de país" y que "las políticas públicas no se diseñan únicamente desde la Administración, sino también escuchando a quienes viven la realidad cotidiana de los centros educativos". "La ciudadanía tiene que ser, a la vez, protagonista y aliada en el cambio educativo para su mejora", ha subrayado.

A su juicio, hay que escuchar y dar voz a los distintos sectores sociales que viven, desde la diferencia, la experiencia en los centros educativos, que conviven con la discapacidad o que sufren algún tipo de barreras por su condición de personas migrantes, minorías étnicas o pertenencia a colectivos LGTBI, entre otros.

En este sentido, De la Rosa ha incidido en el compromiso del Ministerio con el refuerzo de "una escuela más equitativa, accesible y participativa". Por ello, ha señalado que las jornadas no se limitan a identificar barreras, sino que están concebidas para "construir alternativas y propuestas útiles para avanzar en el Plan Estratégico de Educación Inclusiva".

Durante los dos días que han durado las jornadas, los asistentes han participado en asambleas plenarias, talleres de diagnóstico, espacios de puesta en común y sesiones orientadas a la construcción de alternativas. Todas las actividades han estado dinamizadas por un equipo de investigación de la Universidad de Málaga, impulsores del movimiento ciudadano 'Quererla es crearla', que ha generado una importante corriente social a favor de la educación inclusiva.