Educo pide una prestación universal por crianza y la consolidación de la figura del coordinador de bienestar

Archivo - Niño jugando en un columpio. - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Educo ha pedido a los candidatos a las elecciones del 29 de noviembre que sitúen los derechos de la infancia en el centro de la legislatura y ha reclamado una prestación universal por crianza y la consolidación de la figura del coordinador de bienestar, entre otras medidas.

Bajo el lema 'Cuatro años. Haz que cuenten', la campaña advierte de que los próximos cuatro años supondrán una etapa determinante en el crecimiento y desarrollo de los menores, por lo que ha urgido a tomar medidas concretas en materia de educación, protección social, participación, vivienda y cooperación internacional.

"Las políticas de infancia no pueden aplazarse, cuatro años pueden significar toda una etapa educativa, el paso de la primera infancia a la escuela primaria o la transición a la adolescencia. Son años que condicionan oportunidades presentes y futuras", ha señalado la directora general adjunta de Educo, Guiomar Todó.

En concreto, la entidad ha solicitado elevar la inversión en protección social a la infancia, que en España se sitúa en el 1,5% del PIB frente al 2,4% de la media europea, e implantar una prestación universal por crianza hasta los 18 años mediante una deducción reembolsable en el IRPF.

En el ámbito educativo, la organización ha demandado un incremento de la inversión hasta alcanzar al menos el 5% del PIB durante la legislatura para reducir desigualdades, avanzar en la bajada de ratios y garantizar la gratuidad del comedor escolar como un espacio de protección e igualdad.

Según ha subrayado la organización, un 33,8% de la infancia en España vive en riesgo de pobreza o exclusión, destacando que más de la mitad de estos menores no recibe beca comedor y que el acceso a la educación de 0 a 3 años continúa condicionado por el nivel de ingresos familiares.

Igualmente, Todó, ha puesto el foco en las deficiencias de habitabilidad que afectan a la infancia, recordando que uno de cada cinco menores vive en hogares con problemas de hacinamiento y más de 1,2 millones habitan en viviendas que no pueden mantener una temperatura adecuada.

La ONG ha reclamado además el desarrollo efectivo de la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI), la consolidación de la figura de coordinación de bienestar en los colegios y la creación de una estrategia estatal de escuelas seguras ante situaciones de emergencia.

Del mismo modo, la organización ha defendido el impulso de mecanismos estables de participación infantil, la protección de los menores en entornos digitales y una educación afectivo-sexual integral en las aulas.

En materia de acción exterior, Educo ha instado a reforzar el compromiso del Estado con la cooperación internacional asignando el 0,7% de la Renta Nacional Bruta a la Ayuda Oficial al Desarrollo, garantizando que al menos el 20% de esos recursos se destine a la educación básica.