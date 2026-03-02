Elena Valenciano y Soraya Rodríguez presentan 'Después del minuto de silencio', por las víctimas de violencia de género

Archivo - Elena Valenciano - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ex portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Soraya Rodríguez, y la presidenta de la Fundación Mujeres y ex vicesecretaria general del PSOE con Alfredo Pérez Rubalcaba, Elena Valenciano, han presentado este lunes su nuevo libro 'Después del minuto de silencio', con el que dan voz a quienes han perdido familiares por la violencia machista.

La presentación del libro, que ha tenido lugar en el Ateneo de Madrid, ha contado con la presencia de las dos autoras y de los familiares que, a través de sus testimonios, han ayudado a Valenciano y a Rodríguez a escribir conjuntamente la obra.

"Ojalá este libro contribuya a que si volvemos a guardar un minuto de silencio, no sea seguido del olvido, sino que sea el punto de partida de un compromiso más firme y profundo", ha destacado la abogada laboralista Paquita Sauquillo, que se ha encargado de presentar el acto.

El acto ha arrancado recordando a las diez mujeres que han sido asesinadas por violencia de género en lo que llevamos de año. "Pilar, Farina, María Isabel, María del Carmen, Victoria, María Belén, Ana María, María José, Petronila y Tatiana", han ido nombrando. También a Noemí y Yared, los dos menores de edad a los que han quitado la vida en 2026.

"Pensábamos que cuando las mujeres asesinadas fueran noticia en el telediario y cuando en los minutos de silencio no solamente estuvieran las asociaciones de mujeres, sino que salieran los responsables políticos acompañando a la ciudadanía, habríamos avanzado muchísimo en la discusión contra la violencia. Y sin embargo, queda muchísimo por recorrer", ha destacado Rodríguez.

Asimismo, Valenciano ha comentado cómo "mientras las mujeres son asesinadas, hay personas que están determinadas a que esta lucha desaparezca, a que desaparezcan las políticas públicas". Asimismo, ha recalcado que necesitan "instrumentos" para "rearmar" la sociedad y prevenirla contra lo que "sin duda es una reacción muy peligrosa contra los derechos de las mujeres".

Tras la intervención también de las víctimas que protagonizan el libro, que han narrado parte de sus historias, la que fuera número dos de Rubalcaba ha sentenciado que "faltan más recursos, falta mejorar, falta avanzar" pero que "hay que hacerlo a través del diálogo".