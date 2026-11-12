Embajadores del Pacto Climático Europeo llevan a la COP31 ejemplos de acción ciudadana frente al cambio climático

COP31. - Lukas Coch/AAP/dpa

MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Embajadores y entidades colaboradoras del Pacto Climático Europeo compartirán este jueves en el Pabellón de la Unión Europea (UE) de la Cumbre del Clima de Antalya (Turquía) experiencias de participación ciudadana para convertir la ambición climática en iniciativas concretas, según ha informado el movimiento.

La sesión, moderada por Carmen Marqués, reunirá voces de España, Estonia, Irlanda y Estados Unidos/Túnez para abordar cómo conectar la acción local con los objetivos globales y reforzar la colaboración entre instituciones y comunidades.

En concreto, Andrea Briones (España) abordará la desinformación y la perspectiva turca; Mark Skljarov (Estonia), la participación ciudadana fuera de Europa, el emprendimiento y la resiliencia; y Lydia Cumiskey (Irlanda), su visión académica y experiencia vinculada a la presidencia irlandesa. Elle Hadil Hamed, fundadora de Gemini & Co. y embajadora de AFS, conectará acción climática, participación social y colaboración institucional desde una perspectiva internacional.

El programa combinará intervenciones breves, ejemplos prácticos y un espacio de diálogo con los asistentes, con preguntas procedentes tanto de la sala como de herramientas de interacción con el público. La sesión concluirá con una reflexión sobre qué pueden hacer los ciudadanos, qué pueden aprender las instituciones y cómo la comunidad del Pacto puede seguir colaborando tras la COP31 para cumplir los objetivos del acuerdo de Paris.