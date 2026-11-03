Los embalses españoles están al 56%, con 31.402 hm3 y cinco cuencas por debajo del 50%

Las tormentas arrastran cenizas y restos del incendio de Burgohondo tiñendo el entorno al embalse de El Burguillo, a 5 de octubre de 2026, en El Barraco, Ávila, Castilla y León (España). - Gabri Solera - Europa Press

MADRID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La reserva hídrica española se encuentra al 56% de su capacidad y almacena 31.402 hectómetros cúbicos (hm3), según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) consultados por Europa Press. Durante la última semana, los embalses han perdido 407 hm3, es decir, el 0,7% de su capacidad.

En los últimos días, las precipitaciones han sido muy escasas en toda España. La máxima se ha producido en la estación de Alicante Aeropuerto, que ha recogido 15,6 litros por metro cuadrado (l/m2). En este marco, la vertiente atlántica se encuentra al 58,1% con 24.648 hm3 y la mediterránea, al 49,5% con 6.754 hm3.

En total, cuatro cuencas superan el 70% en estos momentos: las Cuencas internas de Cataluña (77%), el Guadiana (71,5%), Guadalete-Barbate (74,1%) y las Cuencas internas del País Vasco (71,4%). Además, hay dos que sobrepasan el 60%: el Guadalquivir (68,2%) y la Cuenca Mediterránea Andaluza (62,4%).

Asimismo, cinco están entre el 50% y el 60%: Tinto, Odiel y Piedras (59,8%), el Júcar (52,1%), el Tajo (50,9%), el Cantábrico Oriental (50,7%) y el Cantábrico Occidental (50,5%). Las restantes cinco se encuentran por debajo de la mitad de su capacidad: el Miño-Sil (48,5%), el Segura (47,5%), el Ebro (44,5%), Galicia Costa (44,4%) y el Duero (43,3%).