Empresas defienden las políticas de diversidad LGTBI+ frente a la postura de EEUU

MADRID 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

Compañías como ManpowerGroup, Repsol y Cofides han reafirmado su compromiso con las políticas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) en el ámbito laboral, en un contexto internacional marcado por la "incertidumbre" tras las recientes posturas adoptadas en Estados Unidos sobre estas iniciativas.

Así lo han puesto de manifiesto durante la celebración del V Congreso de Empresas y DDHH, organizado por la Federación Estatal LGTBI+ en colaboración con el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.

En este sentido, el director ejecutivo de la Federación Estatal LGTBI+, William Gil D'Avolio, ha recordado durante su intervención que, mientras en España se aprobaba una legislación pionera para la Igualdad LGTBI+ en la empresa a través del Real Decreto, el Gobierno de Estados Unidos emitió una serie de órdenes ejecutivas que "atacaban especialmente a los temas de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI) en materia LGTBI+".

No obstante, ha señalado que "las órdenes ejecutivas en EEUU no son ley". "En este caso podrían interpretarse como una orden de no trabajar con según qué empresas o una forma de presión indirecta que no está basada en una aplicación legislativa", ha afirmado.

Además, ha explicado que las leyes federales y estatales contra la discriminación, incluida la propia Constitución de los Estados Unidos, el Título VII de la Ley de Derechos Civiles y los sólidos estatutos estatales en jurisdicciones como Nueva York, "continúan brindando salvaguardas" que "limitan" el alcance práctico de estas órdenes. "No obstante, las medidas generaron muchas incertidumbres", ha asegurado.

Mientras, la socia de Baker McKenzie, Ester Navas, ha destacado que las compañías españolas, incluidas las filiales de los grupos extranjeros, tienen que cumplir la ley local. "El paso de los meses ha demostrado que es perfectamente posible cumplir con todas ellas, incluso ir más allá de la pura exigencia legal, sin poner en riesgo el negocio con aquel país", ha informado.

Igualmente, Navas ha expuesto que, desde Baker McKenzie, han revisado políticas y compromisos en materia de diversidad, programas de diversidad completos y estructuras de trabajo y "en la mayoría de los casos sólo han sido necesarios pequeños reajustes".

Por su parte, la consultora cultura y diversidad en Repsol, Diana Gómez, ha apuntado que "la innovación en igualdad LGTBI+ exige hoy una visión transnacional y proactiva que no se limite a vivir de avances pasados, especialmente ante la involución en ciertos sectores". "Esto implica medidas de calado como la equiparación de derechos en países con contextos legales complejos", ha reivindicado.

Del mismo modo, ha advertido de que las organizaciones que descuidan las políticas DEI se "autoexcluyen" del acceso al "mejor talento", dejando fuera a más del 10%. "Pero la estrategia debe abandonar las acciones aisladas y apostar por una 'lluvia fina' de sensibilización constante como se está haciendo en Repsol", ha afirmado.

"PILAR DE SOSTENIBILIDAD Y COMPETITIVIDAD"

Asimismo, el gerente Área Talento Cofides, Álvaro Padial, ha compartido que, en un contexto de "incertidumbre global", la estrategia DEI "se consolida como un pilar de sostenibilidad y competitividad". "Las organizaciones que adoptan un compromiso auténtico transforman su cultura interna y garantizan espacios de seguridad psicológica que potencian el talento, la creatividad y la innovación", ha subrayado.

Finalmente, Vicenç Álvaro, Marketing & Sales Lead, Europe en Mampowergroup, ha defendido que "aunque los poderes legislativo y ejecutivo tienen un papel relevante a la hora de dar forma a una sociedad, no actúan de manera aislada" y ha recalcado que los medios de comunicación, la ciudadanía y las empresas son también "fuerzas fundamentales que influyen de manera decisiva y no cambian cada cuatro años".

El V Congreso de Empresas y DDHH de la Federación Estatal LGTBI+ también ha contado con la participación del profesor de Derecho penal e investigador del INSTIFEM de la Universidad Complutense de Madrid, Carlos Brito Siso; el director del Museo de América, Andrés Gutiérrez; la responsable de Relaciones Institucionales Oficina del Parlamento Europeo en España, Julia Borque y el director de la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Eduardo Merino, entre otras personas expertas.