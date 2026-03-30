Enma López (PSOE) sobre el acuerdo para indemnizar a víctimas de abusos en la Iglesia:"Estamos en camino de la sanación"

La concejala del Grupo Municipal Socialista Enma López durante el Pleno de Cibeles - PSOE/DIEGO VÍTORES

MADRID 30 Mar. (EUROPA PRESSS) -

La portavoz adjunta de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, Enma López, ha defendido el acuerdo entre la Conferencia Episcopal, el Gobierno y el Defensor del Pueblo para reparar a las víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia Católica. "Estamos en el camino de la sanción", ha argumentado la dirigente socialista.

López, en una entrevista en TVE recogida por Europa Press, ha reconocido que la reparación a las víctimas es "una herida pendiente de sanar y (el protocolo) avanza en el camino de la sanación, es fundamental porque son temas verdaderamente graves que requieren todo ese resarcimieno, todas las medidas y el cariño".

En su opinión, "el silencio no vale y mirar para otro lado tampoco". "Por eso es tan importante este acuerdo", ha incidido la portavoz socialista.