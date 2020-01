Entidades de Iglesia proponen bajar el precio del transporte público y revisar las etiquetas medioambientales

Publicado 22/01/2020 17:11:38 CET

Las entidades que impulsan la campaña 'Si Cuidas el Planeta, Combates la Pobreza' liderada por 'Enlázate por la Justicia' --Cáritas, CEDIS, CONFER, Justicia y Paz, Manos Unidas y REDES--, han pedido bajar los precios del transporte publico, tener en cuenta las "limitaciones" de los coches eléctricos y revisar a qué coches se conceden las etiquetas medioambientales, para tener ciudades menos contaminantes.

"Una mayor inversión en transporte público es imprescindible, aumentando las prestaciones y bajando los precios hasta hacer la oferta del transporte en común más rentable que el vehículo privado", subrayan estas entidades en un informe titulado 'Transporte y Energía'.

En el apartado de consecuencias, señalan los problemas de "la contaminación del aire y la salud que conllevan los actuales medios de transporte", así como "las limitaciones que presentan alternativas como el coche eléctrico" o "los cada vez mayores condicionantes que suponen las etiquetas medioambientales a la hora de comprar un vehículo".

Junto a ello se analizan las causas que subyacen en el modelo de transporte actual, como pueden ser "el oligopolio que domina el mercado energético y que favorece, en el fondo, el mantenimiento de los actuales medios de transporte; o los riesgos emparejados con el acceso a nuevas técnicas de extracción, como es el caso del fracking".

El informe señala que los coches eléctricos no están exentos de problemas ya que, si bien no producen gases de escape, sí generan emisiones de partículas finas. Además, precisa que los coches eléctricos suelen ser más pesados que los automóviles convencionales, y cuanto más pesado sea el vehículo producirá más emisiones que no son de escape.

"Cabe preguntarse también sobre el origen de la energía que los mueve, pues es muy posible que la electricidad que alimenta sus baterías se genere en centrales que emplean combustibles fósiles o energía nuclear", señalan los autores del estudio.

Igualmente, advierten del uso del "cobalto, componente clave en las baterías de ión-litio, que es una materia prima relacionada con la explotación infantil"; recuerdan la existencia de conflictos relacionados con la extracción del litio en lugares como el Tíbet y Bolivia y añaden que "todavía sigue sin encontrarse una forma medioambiental segura para reciclar las baterías de ión-litio".

El informe pone de relieve alternativas basadas en políticas públicas y hábitos destinados a mejorar esta situación. Según precisa, en las ciudades con mejores infraestructuras ciclistas y peatonales hay más desplazamientos con estos medios. Asimismo, los autores destacan que desplazarse a pie o en bicicleta tiene "muchos beneficios" para la salud cardiovascular.

REVISAR LAS ETIQUETAS MEDIOAMBIENTALES

En el caso de las etiquetas medioambientales, los autores del informe plantean la necesidad de que los sistemas de etiquetas de la DGT "beneficien a los coches que verdaderamente contaminan menos" pues, según puntualizan, "los nuevos automóviles con motores de combustión de escasa potencia contaminan menos que muchos de los híbridos más pesados y potentes con etiqueta Eco14".

Desde 'Enlázate por la justicia' recuerdan los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la encíclica Laudato Si, del Papa Francisco, y proponen algunos hábitos personales como moverse en bicicleta o transporte público, compartir el coche, o limitar las compras inmediatas por Internet porque "el reparto a domicilio multiplica el número de desplazamientos, lo que agrava los problemas medioambientales y crea otros derivados de la precarización del trabajo".

En el ámbito legislativo, reclaman asimismo una Ley de Diligencia Debida que pueda contribuir a un Tratado Vinculante en el marco de las Naciones Unidas para el respeto de los Derechos Humanos por parte de las transnacionales. En el ámbito global, también consideran "muy necesarios" incentivos para redirigir el crédito a proyectos de Transición Energética.