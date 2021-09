Entidades LGTBIQA+ y de Derechos Humanos: "Las agresiones y atentados están provocando el terror"

MADRID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Entidades LGTBIQA+ y de Derechos Humanos han suscrito un Manifiesto que denuncia "el verano trágico" que han sufrido las personas LGTBIQA+ y sus familias. "Las agresiones y atentados están provocando el terror", alertan.

El documento, promovido por la Red LGTBI de Apoyo Mutuo y suscrito por varias entidades, denuncia "el verano trágico que han sufrido este año las personas LGTBIQA+ y sus familias en España" y que lleva a un "sentimiento de desprotección" que impide "el ejercicio de los derechos humanos y constitucionales" sentenciando que "con terror no hay libertad".

Asimismo, llama a las distintas administraciones públicas, partidos políticos, operadores jurídicos, medios de comunicación a asumir que la violencia hacia las personas LGTBIQA+ y sus familias en España es "estructural" y que "las agresiones y atentados están provocando el terror entre las mismas y, por consecuencia, está suponiendo el recorte real en el ejercicio de sus derechos fundamentales".

Además, insta a los partidos políticos a renunciar a "una torticera estrategia de ideologización" de los derechos humanos como los que afectan a las personas LGTBIQA+ y sus familias, "acelerando la aprobación de leyes, reglamentos y normas para su protección efectiva".

A los operadores jurídicos solicita "un especial esfuerzo" para comprender la figura del delito de odio, "extraña" al sistema jurídico tradicional, "que está llevando a su omisión por parte de los mismos".

También reclama que los medios de comunicación no den cobertura, "por interés ideológico o económico, a aquellas personas y organizaciones que hacen apología de la violencia hacia las personas LGTBIQA+ y sus familias, amparándose en un falso derecho a la libertad de expresión". "Si fue posible su aplicación ante la violencia etarra debe serlo también ante la violencia LGTBIAQ+fóbica", sostiene.

"La sociedad debe tomar conciencia que las agresiones que sufrimos las personas LGTBIQA+ y nuestras familias no son algo puntual, ligado a espacios informales, sino que ocurre también en el seno de las familias, de los centros educativos, de los centros de trabajo y de las instituciones públicas", afirma Pablo Morterero, portavoz de la Red LGTBI de Apoyo Mutuo.

En este sentido, defiende que "los derechos humanos LGTBIQA+ no son objeto de debate si no de obligado cumplimiento" y añade que quienes emiten opiniones LGTBIQA+fóbicas "no ejercen su libertad de expresión sino que atentan contra los derechos de esas personas".

Suscriben el Manifiesto Adhara VIH-Sida; Adriano Antinoo; Ágape - Écija; AlmensirIRIS - Almensilla; Asociación Diversidad (ADLGTBIF) - Vicálvaro; Asociación de Expresos Sociales de España; Avanza LGTBI - Ubrique; Chrysallis Andalucía; Creszco Familias LGTBI; Coro LGTBI Torremolinos; Delta - Asociación LGTBIQ de la Sierra de Cádiz; y Glairis.

JereLesGay - Jeréz de la Frontera; La Janda LGTBI - Conil;

Lebrija Diversidad; Movimiento contra la Intolerancia; Orgullo LGTBI - Morón de la Frontera; Pasaje Begoña; Renacer LGTBI - Las Cabezas de San Juan; Respeta LGTBIH; Respeta LGTBIH - KickBoxing K-1 Mijay Thai Jiu Jitsu; Togayther; Transexualia; y StopSIDA.