Los episodios cálidos predominan en España desde 2015, con el último gran episodio frío en 2021, según Eltiempo.es

Matriz con el valor de ECF/EHF para cada día desde 1991 en Zamora. - ELTIEMPO.ES

MADRID 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los episodios con temperaturas cálidas en España han pasado de alternarse con los fríos en la década de los años 90 a dominar de forma clara desde 2015 y a tener una hegemonía casi total desde 2020, según Eltiempo.es. De hecho, el último gran episodio frío relevante tuvo lugar en enero de 2021 (post Filomena), mientras que desde 2023 apenas se registran eventos fríos aislados y de corta duración.

Para analizar esta tendencia, el portal meteorológico ha empleado los valores del índice EHF (por Excess Heat Factor o factor de exceso de calor) y del índice ECF (por Excess Cold Factor o factor de exceso de frío) para diversas estaciones de España desde 1990 a 2026.

Por ejemplo, Eltiempo.es ha mencionado que en la estación de Zamora se solían registrar episodios fríos casi todos los años en la década de los 90, así como algunos cálidos. "Más o menos se daban alternamente, sin clara dominancia", ha señalado.

Sin embargo, los episodios cálidos comenzaron a predominar a partir de 2015, teniendo desde 2020 la dominancia absoluta. De hecho, desde 2023 sólo se han registrado episodios fríos durante dos días en febrero de ese año, el 2 de diciembre de ese año y el 2 de diciembre del siguiente, 2024.

La realidad es "idéntica" en un lugar rural como Molina de Aragón (Guadalajara), según el portal meteorológico. "Los episodios fríos (ECF) eran más frecuentes antiguamente. En los años más recientes, están prácticamente desaparecidos", ha resaltado.

A su vez, Eltiempo.es indica que se observa la misma tendencia en zonas de costa. Por ejemplo, Cádiz registró el último episodio frío en 2021. Desde entonces, sólo ha encadenado días con EHF positivo, es decir, cálidos.

Lo mismo sucede en lugares del Cantábrico. En la estación del aeropuerto de San Sebastián refleja dominan desde 2020 los episodios cálidos. "Son, además, más frecuentes e intensos que en zonas del interior, llegando algunos años a darse casi de forma mensual", ha precisado.