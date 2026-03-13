Un equipo del CSIC 'domestica' mediante 'computación viva' una bacteria clave para el control de patógenos vegetales - CNB-CSIC

MADRID, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un equipo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha conseguido identificar las dinámicas de los circuitos genéticos de 'Pseudomonas protegens', una bacteria presente en el suelo con propiedades medioambientales únicas en el control biológico de patógenos vegetales.

De acuerdo con el CSIC, este conocimiento es "clave" para lograr su 'domesticación', es decir, para lograr la utilización de esta especie bacteriana como herramienta biotecnológica en ecosistemas de suelos. Los resultados, publicados en 'Cell Systems', han sido obtenidos en el Laboratorio de Biocomputación del Centro Nacional de Biotecnología (CNB-CSIC) mediante técnicas de computación viva, una metodología transdisciplinar que programa bacterias desde una lógica computacional.

Según aclara el organismo estatal, la base de la biología sintética es la modificación de microorganismos naturales para conseguir funciones celulares nuevas con aplicaciones biotecnológicas como la degradación de compuestos tóxicos o la producción de compuestos con usos industriales. Si bien habitualmente se utilizan bacterias "modelo" que crecen fácilmente en condiciones de laboratorio, es fundamental poder utilizar las bacterias que crecen en los lugares concretos en los que se quiere implementar su uso.

El interés del equipo por domesticar la 'Pseudomonas protegens' viene porque esta especie es un microorganismo típico del suelo con un metabolismo extremadamente versátil y que puede aislarse de raíces de varias especies de plantas. Además, tiene un alto valor medioambiental, ya que produce compuestos activos contra diversos patógenos de las plantas, y asimismo es una especie tóxica para algunos insectos.

Tal y como explica, los investigadores han logrado caracterizar el comportamiento de circuitos de regulación genética en 'Pseudomonas protegens' utilizando una biblioteca de circuitos de regulación genética conocidos en otras bacterias. "A partir de datos del funcionamiento de distintas redes en distintos organismos y del uso de modelos matemáticos complejos, hemos llegado a predecir el comportamiento de nuevas redes y de genes que insertamos en el sistema," señala el investigador del CSIC en el CNB Pablo Japón.

En palabras del también investigador del CSIC en el CNB Juan Rico, el trabajo "está permitiendo desarrollar nuevas herramientas que actúan como 'chasis' para aplicaciones medioambientales, como la producción de compuestos o la biorremediación".