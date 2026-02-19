Un equipo del MCNN desarrolla un algoritmo de IA capaz de identificar especies arbóreas en la Amazonia

Desarrollan TropiCam-AI, el primer algoritmo de IA capaz de identificar especies arbóreas en la Amazonia. - MNCN

Un equipo de investigación del Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN-CSIC) ha desarrollado TropiCam-AI, un algoritmo de inteligencia artificial (IA) que permite identificar automáticamente las especies animales que habitan en el dosel de los bosques húmedos neotropicales a partir de imágenes de cámaras trampa.

Esta herramienta de código abierto está disponible para otros equipos científicos y alcanza un 95% de precisión para 84 taxones (63 especies, 13 géneros, 5 familias y 3 órdenes) de mamíferos y aves, incluyendo todos los géneros de monos del continente americano. Para desarrollarla, el equipo entrenó el algoritmo con más de 180.000 imágenes de cámaras trampa procedentes de Brasil, Perú, Costa Rica y la Guayana Francesa, además de casi 54.000 imágenes de ciencia ciudadana obtenidas en la plataforma iNaturalist.

De manera posterior, los expertos implementaron una estrategia de clasificación jerárquica para mejorar la precisión en casos de incertidumbre de tal manera que el algoritmo pudiese asignar especies difíciles de clasificar a niveles taxonómicos superiores (e.g. género, familia o orden). Esto ha incrementado la precisión general de la herramienta y ha posibilitado que funcione también en lugares y especies no contemplados durante el entrenamiento.

TropiCam-AI está disponible en la plataforma AddaxAI, una interfaz interactiva diseñada para que sea accesible a los investigadores independientemente de sus conocimientos técnicos y de programación, lo que facilitará el desarrollo de estudios de ecología del comportamiento, ecología de comunidades y conservación en uno de los ecosistemas más biodiversos y menos explorados del planeta, el neotrópico.

"La herramienta que hemos desarrollado no solo acelera el procesamiento de datos, sino que también democratiza el acceso a la inteligencia artificial para quienes realizan su trabajo en ecosistemas neotropicales", ha señalado la investigadora del MNCN Ana Benítez-López.