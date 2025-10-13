Los Eramus Days 2025 se celebran esta semana con miles de actividades por todo el mundo

MADRID, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Erasmus Days 2025 se celebran del 13 al 18 de octubre bajo el lema 'Live our values, inspire our future' (Vive nuestros valores, inspira nuestro futuro), una llamada a poner en primer plano los valores de la Unión Europea a través de miles de actividades organizadas por las comunidades educativas en todo el mundo.

En esta edición de 2025 se han registrado en España un total de 1.379 actividades, que se llevarán a cabo durante estos seis días de duración de esta campaña europea por parte de organizaciones de educación y formación, juventud y deporte. En la pasada edición, en 2024, la campaña alcanzó cifras récord con 10.112 eventos en 60 países.

Concretamente, España registró 950 actividades, situándose como tercer país con más eventos, tras Turquía y Francia, un reflejo del compromiso sostenido de nuestras organizaciones de educación y formación con Erasmus+ y con los valores europeos.

Erasmus Days es la campaña de celebración que pone en valor los beneficios de la movilidad europea mediante la difusión de los proyectos del programa Erasmus+ de la UE, implicando tanto a la comunidad educativa como a la ciudadanía en general.

Esta edición pone el foco no solo en los valores comunes europeos bajo el lema '¡Vive nuestros valores, inspira nuestro futuro!', sino también en las prioridades horizontales del programa Erasmus+ 2021-2027: inclusión y diversidad, transformación digital, medioambiente y lucha contra el cambio climático, y participación en la vida democrática.

La novena edición Erasmus Days tiene como objetivo realizar actividades de comunicación y difusión para difundir las experiencias de movilidad y cooperación en Europa y en todo el mundo, promover las oportunidades financiadas por la Unión Europea y ampliar la difusión e impacto de los proyectos Erasmus+ y de los valores comunes europeos.

A través de la difusión y la visibilidad de los proyectos Erasmus+ y de sus resultados, se da voz a la ciudadanía europea, acercando las historias y aprendizajes que genera el programa uniendo a los países de Europa y del resto del mundo en torno a Erasmus+, buque insignia de la construcción europea.

En esta edición se pretende promover los valores de la UE (la dignidad humana, la libertad, la democracia, la igualdad, el Estado de derecho y el respeto de los derechos humanos), así como su impacto en la comunidad, sin olvidar el impulso del resto de prioridades del programa como la inclusión, la sostenibilidad medioambiental y la digitalización.

Durante estos seis días, las actividades abarcarán encuentros presenciales y virtuales, exposiciones, talleres, charlas, retos en redes sociales y jornadas de puertas abiertas, acercando a la ciudadanía las oportunidades del programa Erasmus+ en Educación Escolar, Formación Profesional, Educación Superior y Educación de Personas Adultas.