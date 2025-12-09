ERC financia 26 proyectos de investigación españoles en la convocatoria Consolidator Grant 2025

Archivo - Investigadora - MICIU - Archivo

MADRID, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Europeo de Investigación (ERC, por su siglas en inglés) ha otorgado este martes las ayudas de la convocatoria Consolidator Grant 2025 a 26 proyectos españoles, una cifra superior a la obtenida en 2023 (23) y 2024 (21).

España se sitúa como el tercer país de la Unión Europea con más ayudas concedidas en la convocatoria Consolidator Grant 2025. Se estima que generará un retorno para las instituciones españolas de 52,3 millones de euros, según ha informado el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

A nivel internacional, España se sitúa como cuarto país, por detrás de Reino Unido (65 proyectos), Alemania (58) y Países Bajos (40). La convocatoria ha seleccionado 349 proyectos de todo el mundo, con un presupuesto total recomendado de 728 millones de euros.

La convocatoria Consolidator Grant del ERC está dirigida a investigadores con entre 7 y 12 años de experiencia desde la defensa de su tesis doctoral, que ya han iniciado un programa de investigación independiente y buscan consolidar su línea científica con proyectos en la frontera del conocimiento financiados con hasta 2 millones de euros durante cinco años.

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, a través de la Oficina Europea de la Fundación Española de la Ciencia y la Tecnología (FECYT), presta apoyo para la preparación de las propuestas que se presentan al Consejo Europeo de Investigación, a través del trabajo de sus Puntos Nacionales de Contacto.

La Oficina Europea de FECYT cuenta con dos Puntos Nacionales de Contacto (NCP) del ERC, quienes han acompañado activamente al personal investigador en todas las fases del proceso mediante la organización de jornadas informativas y la revisión de consultas y propuestas.

Más del 60% del personal Investigador Principal que utilizó el servicio de simulacros de entrevistas de la fundación ha sido finalmente financiado.