ERC reclama que la definición de violencia vicaria incluya a los animales como "víctimas instrumentales"

Archivo - La diputada de ERC Etna Estrems interviene durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 10 de diciembre de 2024, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

ERC ha reclamado que el Gobierno introduzca una definición "amplia" de la violencia vicaria que incluya a los animales como víctimas instrumentales en el anteproyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de violencia vicaria, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 30 de septiembre.

"La violencia vicaria no se limita a menores o familiares, sino que incluye a cualquier intermediario, incluidos los animales, que pueda ser utilizado para causar daño psicológico y emocional a la mujer", ha señalado la diputada del Grupo, Etna Estrems.

Según la formación, este enfoque coincide con resoluciones judiciales recientes que reconocen como violencia vicaria actos como la muerte de mascotas para intimidar a la expareja. "El propio programa Viopet recoge que un 59% de las mujeres que sufren violencia machista y tienen animales no abandonan su hogar por miedo a que sus maltratadores les hagan daño. Proteger a los animales en estos contextos es una política absolutamente feminista e imprescindible para proteger a las víctimas", ha insistido Estrems.

Si bien ERC "comparte y brinda todo el apoyo" a la iniciativa legislativa, ha puntualizado que limitar la definición solo a menores o familiares podría invisibilizar conductas graves y reiteradas: "Es imprescindible garantizar que la definición legal sea amplia y coherente con la práctica judicial existente, incluyendo explícitamente a los animales como instrumentos de violencia", ha remarcado la diputada.

En este sentido, el Grupo Parlamentario Republicano ha formulado diversas preguntas al Gobierno español para que se tenga en cuenta esta visión. Además, han avanzado que pedirán medidas cautelares para proteger a los animales en la tramitación del anteproyecto, así como mecanismos estadísticos para cuantificar los casos de violencia vicaria.