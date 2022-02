Ernesto Gasco, Alto Comisionado del Gobierno, que sufrió abusos en la Iglesia: "Se llega tarde pero al menos se llega"

Revela que los responsables del colegio donde sucedieron los hechos le han llamado esta semana y admiten que pudo haber casos en el pasado

El Alto Comisionado del Gobierno para la lucha contra la Pobreza Infantil, Ernesto Gasco, que reveló hace poco más de un año haber sufrido abusos sexuales cuando era menor por parte de un religioso del colegio en el que estudiaba, se ha mostrado "esperanzado" ante la propuesta de una investigación liderada por el Defensor del Pueblo y ha señalado que "se llega tarde pero, por lo menos, se llega".

"En democracia se llegará tarde pero se va a llegar. Con el franquismo no hubiera podido ni presentar la denuncia. ¿Quién iba a creer a un niño de 7 u 8 años en aquella época cuando el estado era confesional y las autoridades eran las que decidían lo que estaba bien y mal? En eso tiene razón nuestro presidente, se llega tarde pero por lo menos se llega y eso es un logro de la democracia", ha afirmado Ernesto Gasco, este miércoles, en una entrevista concedida a Europa Press.

Gasco cuenta que sufrió abusos cuando estaba en primer curso de EGB, con unos 7 u 8 años, junto con más alumnos por parte del profesor, que era un religioso, en la misma clase en la que estudiaban y les obligaba a masturbarle.

Ahora, según indica, "lo ves sucio, nauseabundo y terrible" pero explica que cuando tienes 7 u 8 años "no sabes lo que estás haciendo" y solo sabes que el profesor es "la máxima autoridad, el que está para enseñarte, y si te dice que te calles, que no cuentes nada, pues lo haces". No es hasta que eres mayor, según precisa, cuando "asumes la aberración que supone eso".

"Han pasado 50 años para que lo pudiera verbalizar y recordar porque lo arrinconé totalmente, no sé en qué parte de la memoria. Es algo de lo que no te sientes nada orgulloso, que te avergüenza, no quieres vivir con ello y lo arrinconé y no lo conté nunca. Es un hecho doloroso", ha expresado.

Los abusos se prolongaron durante un curso, según precisa, y cesaron gracias a que un compañero de su clase, que también los sufría, se lo dijo a sus padres y estos fueron a hablar con el director. Entonces, su agresor desapareció.

UNA COMISIÓN PARA SER ESCUCHADAS

Ahora, Gasco se siente "esperanzado" con la propuesta del PSOE de hacer una investigación de los abusos sexuales a menores en la Iglesia liderada por el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, en la que "las víctimas pueden ser escuchadas con tranquilidad, sosiego y discreción".

"La vía que ha abierto el presidente, Pedro Sánchez, es la que más me reconforta como víctima, mucho más que los intereses partidarios. Las víctimas ya sufrimos lo nuestro y ahora es el momento de que se nos pueda escuchar y de hacer un informe, y el conjunto de España se dignifique con la verdad y con el relato", ha reiterado.

Así, ha pedido dejar a la comisión hacer un trabajo "serio y riguroso" lejos de los "focos mediáticos" y después, una vez terminado el informe, considera que se puede completar ese trabajo en sede parlamentaria, "ampliando leyes para evitar que se vuelvan a producir estos abusos y no se amparen sistemáticamente".

"Hasta la aprobación el año pasado de la Ley de protección a la infancia frente a la violencia, conocida como 'Ley Rhodes', ha habido muchos años de lagunas o de oscurantismo donde no era fácil denunciar ni declarar, como los casos sucedidos hace 50 años, como el mío", ha señalado.

Por ello, ha expresado su agradecimiento a Sánchez porque "se ha decidido a afrontar esta cuestión para que se haga justicia con las víctimas, y demostrando también valentía y compromiso, que es lo que quizá ha faltado todos estos años".

LLAMADA DE LOS HERMANOS CORAZONISTAS

También ha agradecido la llamada que recibió este martes de los hermanos corazonistas, responsables del colegio Sagrado Corazón de Mundaiz, en San Sebastián, donde sufrió los abusos. El responsable de los hermanos corazonistas que habló con él le explicó que ahora, cuando tienen conocimiento de un caso, acuden directamente al juzgado, según señala Gasco.

"Se han puesto en contacto conmigo, por fin. Han empatizado conmigo, me han reconocido que los abusos se podían producir aunque no haya una constancia escrita, porque en los años 70 eran temas verbales, no se dejaban documentos al respecto. Pero el hecho de un reconocimiento hacia las víctimas y hacia el dolor sufrido, ya me parece positivo", ha revelado.

En esta línea, Gasco pide a la Iglesia "que colabore" a la hora de realizar la investigación sobre los casos de abusos del pasado. "Eso es muy importante. "Quedarse al margen no es lo correcto", ha remarcado.

En cuanto a la reparación, Gasco asegura que no busca nada, "simplemente que no se vuelva a producir" y cree que la comisión deberá determinar si tiene que haber compensaciones para las víctimas y que estas deberían venir de quienes han causado los daños.

TOTAL CONFIANZA EN ÁNGEL GABILONDO

Sobre la figura de Ángel Gabilondo, que impartía clases en el colegio donde Ernesto Gasco sufrió los abusos, el Alto Comisionado asegura que para él no supone "ningún problema" que sea Gabilondo, como Defensor del Pueblo, quien lidere la investigación.

"Creo totalmente en la integridad de Ángel Gabilondo y creo que no supone ningún problema, igual es hasta positivo porque quizá al escuchar el relato lo comprenda mejor", ha zanjado Gasco.