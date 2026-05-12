España acoge la 57 reunión de Asociación de Reguladores Nucleares, que analizará retos de seguridad y buenas prácticas. - CSN

MADRID 12 May. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) acoge esta semana en su sede la 57 reunión de la Asociación Internacional de Reguladores Nucleares (INRA, por sus siglas en inglés), según ha informado este martes el organismo regulador. En ella, los reguladores con mayor experiencia del mundo analizan los retos de la seguridad nuclear y comparten buenas prácticas.

Durante las jornadas de trabajo, las delegaciones internacionales abordarán la situación actual de la regulación en sus respectivos países mediante la presentación de informes nacionales detallados en sesiones que permitirán un intercambio "técnico y estratégico" sobre la supervisión de la seguridad nuclear.

Además, analizarán las prácticas reguladoras en otros países con un nivel regulador equivalente a armonización de criterios entre los organismos que componen INRA. Por otro lado, en el marco de estas jornadas se producirá la transferencia formal de la presidencia de la Asociación entre el Consejo y la Comisión Reguladora Nuclear de Estados Unidos (USNRC) y a su presidente, Ho Hieh, de acuerdo con el turno rotatorio establecido.

En este nuevo encuentro, el presidente del CSN, Juan Carlos Lentijo, ha repasado la actualización del Plan de Recursos Humanos hasta 2030 del regulador, la puesta en marcha del nuevo Plan Estratégico y la actualización del Plan de actuación ante emergencias del Consejo.

De igual manera, ha subrayado la reciente renovación de la autorización de explotación de la fábrica de combustible nuclear de Juzbado, los próximos objetivos relacionados con el parque nuclear español y la gestión del combustible gastado.

Durante la celebración de estas jornadas, los miembros de la Asociación han visitado la Sala de Emergencias (Salem) del CSN, el centro neurálgico del regulador que encuentra en estado de vigilancia permanente. Asimismo, llevarán a cabo dos visitas técnicas durante los próximos dos días.

Una de ellas será mañana, donde una delegación de INRA se trasladará a la central de Santa María de Garoña (Burgos). Acompañados por personal de Enresa, podrán observar el desarrollo de los trabajos correspondientes a la fase 1 de su desmantelamiento, proporcionando una visión directa sobre la gestión de la seguridad y los retos técnicos que conlleva el cierre y la clausura de este tipo de instalaciones bajo la supervisión del organismo regulador.

La segunda será a las instalaciones de ENSA, empresa pública española líder mundial en la fabricación de grandes componentes y suministros para centrales nucleares con sede en Maliaño (Cantabria). Allí, los reguladores conocerán de primera mano los procesos de fabricación, entre otros elementos, de componentes nucleares y contenedores para el combustible usado.