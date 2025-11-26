España acumula 392.923 ha quemadas hasta el 25 de noviembre, el 39,1% en toda la UE en 2025, según Copernicus

Archivo - Vista del fuego, a 22 de agosto de 2025, en Argayo, León, Castilla y León (España). - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

MADRID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

España acumula un total de 392.923 hectáreas (ha) quemadas hasta el 25 de noviembre, según el Sistema de Información de Incendios Forestales de la Comisión Europea (EFFIS, por sus siglas en inglés). Esto supone el 39,1% de todo 2025 en la Unión Europea (UE), que suma 1.033.404 ha consumidas hasta este punto del año.

La cifra de hectáreas quemadas en España se disparó entre el 5 y el 19 de agosto, cuando el territorio consumido por incendios forestales pasó de 45.221 ha quemadas a 367.520 ha. Desde finales de septiembre el número de hectáreas se ha mantenido más o menos estable con 390.000 quemadas en 2025. Aún así, datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ya han confirmado que este es el año en el que se han quemado más hectáreas desde 1994.

Sin embargo, el país de la UE que más incendios ha registrado en 2025 ha sido Italia, con 611. En comparación, España ha tenido casi la mitad: 348. Además, la nación europea con más superficie quemada este año ha sido Portugal, donde ha ardido un 3,03% del total del país. Mientras, en España, se ha quemado un 0,78% del total de la superficie.