España acumula 625 l/m2 de lluvias desde el 1 de octubre, un 7% más que el valor normal. - AEMET

MADRID 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las precipitaciones acumuladas en España desde el inicio del año hidrológico a inicios de octubre se cifran en 625 litros por metro cuadrado (l/m2), según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), lo que supone un 7% más de lo normal para este periodo, que se cifra en 583 l/m2.

En comparación, el 5 de junio estaba en un 15% por encima de lo habitual y ha llegado a estar en un 42% por arriba --en este caso a finales de febrero tras el tren de borrascas. Desde el inicio de julio sólo se han acumulado 14 l/m2.

AEMET ha indicado que las precipitaciones acumuladas presentan valores superiores a los normales en gran parte de la Península. Las principales excepciones se localizan en una franja de la cornisa cantábrica, entre Asturias y Navarra, en las provincias de Burgos y Teruel y en la mitad sur de la provincia de Almería. Los excedentes más destacados se observan en la mitad sur peninsular, en particular en la sierra de Grazalema y en el noroeste de Ciudad Real.

Mientras tanto, en los archipiélagos también predominan las anomalías positivas, salvo en el sector oriental de Mallorca. Este exceso de lluvia resulta especialmente acusado en Canarias, de acuerdo con el organismo estatal. Allí amplias áreas registran acumulados que superan en más del doble los valores climatológicos habituales.

Durante el periodo comprendido entre el 12 y el 18 de agosto, las lluvias afectaron a la mayor parte de la Península mientras que fueron escasas o inexistentes en ambos archipiélagos. En muchas zonas dispersas del norte y de la mitad este peninsular se sobrepasaron los 10 l/m2. En este sentido, las cantidades más relevantes se dieron en el interior de la Comunidad Valenciana, donde se recogieron más de 150 l/m2.

Entre las precipitaciones registradas en los observatorios principales de la red de AEMET, el organismo estatal ha mencionado los 19 l/m2 en el aeropuerto de Málaga, los 18 l/m2 en el aeropuerto de Valencia, los 14 l/m2 en Cuenca, los 13 l/m2 en Daroca I, los 11 l/m2 en Ciudad Real y los 10 l/m2 en Oviedo. El día 19 se registraron precipitaciones en el tercio norte con acumulaciones de más de 10 mm en el norte de Soria y en el pirineo de Lleida.