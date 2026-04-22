España se adhiere a la Declaración del Pantanal para proteger las especies migratorias y sus hábitats. - MITECO

MADRID, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

España se ha convertido en el vigésimo país en adherirse a la Declaración del Pantanal, que destaca la importancia de los humedales para las especies migratorias y hace un llamamiento a que los países integren la Convención sobre Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres (CMS).

Así lo ha anunciado este miércoles la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, desde la cumbre Diálogos de Petersberg sobre el Clima en Berlín (Alemania).

"Es una declaración para ayudar a la conectividad entre los humedales, fundamental para las especies migratorias. Los humedales son espacios que cada vez se ven más degradados y expuestos. Hoy hemos tenido una reunión para sumarnos a esa declaración. Somos el primer país europeo en hacerlo y esperamos ser tractor de otros que se quieran sumar", ha afirmado.

La Declaración del Pantanal se lanzó durante la 15ª Conferencia de las Partes de la Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres (CMS COP15), celebrada el mes pasado en Brasil.

Mediante este texto se refuerza la CMS como marco clave para la cooperación internacional en la protección de especies migratorias. Además, se establece la urgencia ante la pérdida de biodiversidad y se señala al cambio climático y a la degradación de hábitats como principales amenazas. Asimismo, se subraya la prioridad a la conectividad ecológica como condición para la supervivencia de las especies, especialmente en humedales y ecosistemas clave.

A su vez, el documento también aborda la necesidad de "mayor ambición y coherencia política", integrando la conservación en planes nacionales, desarrollo e infraestructuras. En este sentido, se hace una llamada a reforzar medios de implementación como la financiación, las capacidades y la cooperación internacional, con foco en países en desarrollo.

Asimismo, se destaca el papel central de los humedales y los sistemas de agua dulce en la conservación de la biodiversidad, la regulación del clima, la seguridad hídrica y los medios de vida de las comunidades y se reitera la contribución de los pueblos indígenas y las comunidades locales en el apoyo a la conservación de las especies migratorias y sus hábitats.

Además de Brasil y España, la Declaración ya ha sido apoyada por Bolivia, Paraguay, Sudáfrica, Chile, Costa Rica, Ecuador, Etiopía, Ghana, Islas Cook, Mongolia, Panamá, Perú, Kenia, República Dominicana, Samoa, Uruguay, Uzbekistán y Zimbabue.