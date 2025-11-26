España albergará durante cuatro años más el Centro Internacional para las Reservas de la Biosfera Mediterráneas. - MITECO

MADRID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Organismo Autónomo Parques Nacionales (OAPN) y la Fundación Abertis han firmado un convenio para que España siga albergando durante cuatro años más el Centro Internacional para las Reservas de la Biosfera Mediterráneas (UNESCOMED), que se ubica en la sede de la Fundación, según ha informado este miércoles el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).

El convenio fue firmado el pasado viernes 21 de noviembre en la sede del OAPN en Madrid por el director del organismo, Javier Pantoja Trigueros, y por su homóloga en la Fundación Abertis, Georgina Flamme. Tal y como ha explicado MITECO, el acuerdo permitirá impulsar proyectos colaborativos entre Reservas de la Biosfera Mediterráneas, favorecer la investigación científica aplicada, desarrollar proyectos piloto replicables en conservación y cambio climático y fortalecer la formación de gestores y equipos científicos.

Además, ayudará a promover intercambios internacionales en las redes temáticas MedMaB --compuesta por 72 reservas de la biosfera en 16 países del entorno mediterráneo, de las que 28 pertenecen a la Red Española de Reservas de la Biosfera (RERB)-- e IberoMaB (Red de Reservas de la Biosfera de Iberoamérica y el Caribe) y a elaborar y difundir el conocimiento generado a través de los proyectos de la red.

Transición Ecológica recalca que, gracias a este convenio, España seguirá ejerciendo un papel clave en la dinamización y coordinación de las Reservas de la Biosfera del Mediterráneo, reforzando la cooperación internacional y contribuyendo al avance del conocimiento científico y la sostenibilidad en esta zona. Asimismo, subraya que este acuerdo "pone de manifiesto una vez más" el apoyo del Gobierno de España a la colaboración público-privada y a la cooperación internacional mediante su respaldo a la red temática MedMaB del MaB de la UNESCO.