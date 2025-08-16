España apoya la inclusión de la defensa de los derechos sexuales y reproductivos en la 'Declaración de Tlatelolco'

Archivo - Una mujer con una bandera feminista durante una manifestación por el Día Internacional de la Mujer, 8M, a 7 de marzo de 2025, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

España ha apoyado firmemente que la defensa de los derechos sexuales y reproductivos se incluya en la 'Declaración de Tlatelolco', un documento aprobado este viernes durante la última jornada de la XVI Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe que se ha celebrado en Ciudad de México bajo el lema 'Hacia una sociedad de cuidados'.

El texto recoge hitos y compromisos para impulsar entre todos los países como el reconocimiento del derecho al cuidado como un derecho humano exigible a los estados, la visibilización de las mujeres rurales, ancestrales, afrodescendientes de la Región y sus conocimientos, además de la autonomía de las mujeres con discapacidad o el reconocimiento de la paridad de género en el sistema de Naciones Unidas.

A esto se une el garantizar el acceso universal, seguro y oportuno a los servicios de salud sexual y reproductiva y el ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos.

La directora del Instituto de las Mujeres, Cristina Hernández, ha asegurado en el seno de esta Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe que "no podemos hablar de cuidados sin cuidar a las mujeres, y no podemos hablar de cuidar a las mujeres sin garantizar su libertad y su autonomía sobre su propio cuerpo. Es el primer territorio que tenemos que proteger. No hay libertad, ni autonomía sin derechos sexuales y reproductivos".