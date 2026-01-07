España aumenta un 0,6% sus emisiones en 2025 y se queda lejos de su objetivo para 2030, según un estudio

Archivo - Imagen del edificio de Torrespaña, y las cuatro Torres con la boina de contaminación en Madrid, a 10 de febrero de 2022, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

España incrementó sus emisiones en 2025 en un 0,6% hasta las 270.043,11 toneladas de dióxido de carbono equivalente (CO2 eq), de acuerdo con los datos estimados en diciembre del año pasado según cifras de consumo de combustibles hasta octubre. Con respecto a los niveles de 1990, las ha reducido en un 5,8%.

Sin embargo, esta reducción queda lejos de la meta establecida por el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) para 2030, que marcó que las emisiones cayeran en España un 32% en 2030 respecto a los niveles de 35 años antes. Esta es la principal conclusión de 'Estimación de emisiones de gases de efecto invernadero en España en 2025', el informe que el Observatorio de la Sostenibilidad ha publicado este miércoles.

De acuerdo con el texto, los resultados recogidos muestran que el país se aleja del objetivo climático al que se había comprometido con la Comisión Europea "a pesar de la retórica del Gobierno". Además, el Observatorio de la Sostenibilidad advierte que reducir las emisiones va a ser "muy difícil" mientras continúe la dependencia del petróleo, "sobre todo ahora que las reducciones del sector de producción de electricidad ni siquiera se han producido".

Tal y como detalla el informe, este ligero aumento de las emisiones registrado en 2025 se debe a las consecuencias del 'apagón' del 29 de abril. "El gran apagón, que es el mayor que se ha dado en Europa en las ultimas décadas, ha supuesto un punto de inflexión en la gestión del sector eléctrico, produciendo aumento de emisiones, incremento de precios y en el despilfarro (energía sin producir) eólica y solar", han señalado los autores.

Asimismo, han apuntado como razones con las que explicar el incremento de emisiones el año pasado al incremento de la generación con gas natural en perjuicio de la fotovoltaica, así como del consumo de productos petrolíferos, sobre todo en el transporte por carretera. Según han dicho, la penetración de los vehículos eléctricos, a diferencia de China, sigue siendo ínfima.

El texto explica que la cogeneración ha disminuido un 6%; la generación eléctrica eólica y la hidráulica han disminuido en un 4%; y la nuclear, un 1%. Mientras tanto, la fotovoltaica ha crecido en un 12% y los ciclos combinados, en un 28% (en este último caso, después del 'apagón'). Por otra parte, el sector de quema de combustibles de petróleo, que incluye el transporte por carretera, ha incrementado sus consumos y por ello sus emisiones (con cifras hasta octubre de 2025).

Tal y como detallan los autores, las emisiones del sector energético se incrementaron en 2,4 millones de toneladas, un 9% sobre el año anterior. Asimismo, las emisiones del sector eléctrico aumentaron en 29.479.756 de toneladas de CO2 equivalente, lo que equivale a un 9% más que en 2024.

De acuerdo con el Observatorio de Sostenibilidad, esto se ha debido al aumento de los ciclos combinados por la falta de otras medidas del regulador, "que han consistido en quemar mas gas mientras se desperdiciaban enormes cantidades de energía ya producida de fotovoltaica y de eólica".

Al margen de ello, también detalla que el uso medido en Ktep del petróleo ha aumentado en un 1% en conjunto en todo el país hasta octubre de 2025. Además, el uso de gasolina se ha incrementado en un 8%; el de gas natural, queroseno, lubricantes, asfalticos, coque, etc., en un 5%; y el gran ítem del gasóleo en un 3%. De manera paralela, el de los GLP ha bajado en un 13% y el del carbón en un 12%.

A esto se le añaden por un lado las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de incendios forestales, que según el informe se estiman en 19 millones de toneladas de CO2 eq, es decir, del orden de cuatro veces este año respecto a los anteriores. Asimismo, se suman otros datos procedentes de los bunker internacionales tales como las emisiones aéreas internacionales motivadas por el elevado número de vuelos por turismo y las emisiones asociadas al tráfico marítimo (en ambos casos, no contabilizadas en el sistema actual).

SERÁ DIFÍCIL REDUCIR EMISIONES SIN DESCARBONIZAR EL TRANSPORTE

El Observatorio de Sostenibilidad avisa de que los sectores del mercado de carbono siguen disminuyendo, mientras que aumentan las emisiones de los sectores difusos y la aviación. Además, el gas está ocupando el espacio dejado por el carbón, que ya es casi residual.

Por si eso no fuera poco, la cuota del transporte de mercancías por tren supone tan solo un 4%, y el coche fósil sigue siendo mayoritario. A juicio de la organización, reducir las emisiones será difícil si no se descarboniza el transporte por carreteras que en 2025 ha seguido creciendo, tanto en mercancías como en viajeros.

Además, el sector residencial sigue con la falta de apoyo a la rehabilitación de viviendas y con la pobreza energética. En este marco, el aumento de los precios ha determinado que aumente la pobreza energética y que España tenga uno de los mayores índices de la UE.

Por este parte, la organización incide en que continúa la "infinita complejidad" de la instalación de comunidades energéticas. De forma paralela, se ha registrado el desplome de la instalación de tejados solares desde 2022 especialmente en el sector residencial, "aunque debería ser una prioridad de cualquier gobierno".

El coordinador del Observatorio de la Sostenibilidad, Fernando Prieto, ha indicado que Fernando Prieto señala que "España no esta descarbonizando al ritmo que debería". "Tendría que ser de un 7% anual, mantenido en el tiempo", ha destacado.

Por esta parte, ha señalado que "hay reformas estructurales que hay que hacer para poder eliminar los combustibles fósiles de la ecuación y que se están posponiendo". A su vez, ha avisado de que sigue habiendo políticas públicas "contradictorias", como el aumento de la aviación y el transporte por carretera, que "contrastan" con otras medidas del resto del Gobierno en favor de la reducción de emisiones.

Respecto al futuro, ha concluido que "se prevén mas emisiones y mayor precio de la electricidad" debido al aumento del uso del gas en la generación eléctrica cuando se instalen masivamente los centros de datos previstos que van a suponer una fuerte demanda de electricidad".