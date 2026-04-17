España y Brasil firman un Memorando de Entendimiento que facilitará la cooperación sobre minerales fundamentales

El ministro de Minas y Energía de Brasil, Alexandre Silveira, y la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, durante la celebración de la I Cumbre España-Brasil, a 17 de abril de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press

MADRID 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

España y Brasil han firmado este viernes un Memorando de Entendimiento sobre minerales fundamentales que tendrá una duración de cinco años prorrogables y que facilitará la cooperación de ambos países, incluyendo la identificación de proyectos de interés común, la asociación entre instituciones públicas, privadas y académicas y la exploración de financiación.

En concreto, lo han hecho durante la celebración de la Cumbre bilateral entre ambos países que se celebra en Barcelona el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) y el de Economía, Comercio y Empresa con el Ministerio de Minas y Energía de Brasil.

Según ha explicado Transición Ecológica, este memorando podrá abarcar desde políticas públicas y estrategias nacionales relacionadas con los minerales fundamentales, hasta el intercambio de experiencias sobre regulación, gobernanza y seguridad de suministro, la promoción de inversiones en ambos países y otras fórmulas de cooperación, prestando especial atención a la eficiencia operativa y la reducción del impacto ambiental.

Entre los mecanismos de cooperación cubiertos por el texto figuran el intercambio de información técnica, regulatoria e institucional, la asociación entre instituciones públicas, privadas y académicas, así como explorar alternativas de financiación de proyectos principalmente energéticos y de infraestructuras con instrumentos españoles, europeos y de otros orígenes.

Además, un Grupo de Trabajo Conjunto se encargará de proponer iniciativas en el ámbito del MoU, identificando oportunidades de cooperación e inversión y proyectos de interés común, promoviendo el intercambio técnico e institucional y apoyando la elaboración de propuestas de colaboración futura.

Este acuerdo se produce un mes después de que el Consejo de Ministros aprobara el I Plan de Acción para la Gestión Sostenible de las Materias Primas Minerales 2026-2030 y el Programa Nacional de Exploración Minera (PNEM) 2026-2030 para reforzar la autonomía estratégica y la competitividad. En total, el primero contará con 414 millones de euros de inversión y el segundo, con 182 millones.

La vicepresidenta tercera y ministra del ramo, Sara Aagesen, confirmó en los Desayunos Informativos de Europa Press entonces que "con toda seguridad" van a aparecer tierras raras en España. "Tenemos abundantes recursos, tenemos ya materias primas fundamentales, tenemos materias primas estratégicas, pero queremos conocer cuántas más tenemos y si son extraíbles o no evidentemente y esto lo queremos hacer también de la mano del sector. Tenemos abundante recurso y mucho trabajo por delante", aseguró.

Esta semana, Transición Ecológica ha aprobado el régimen de ayudas a empresas para participar en el Programa Nacional de Exploración Minera (PNEM) 2026-2030, con un importe de dos millones de euros para el año actual y cuya convocatoria será "inminente".