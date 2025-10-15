El España-Bulgaria de clasificación para el Mundial 2026, visto en La 1 una media de 3,7 millones de personas, un 30,1%

MADRID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La victoria de la Selección Española de fútbol ante Bulgaria en partido de clasificación para el Mundial 2026 reunió en La 1 de TVE a una media de 3.770.000 espectadores y un 30,1% de cuota.

Así lo ha dado a conocer este miércoles RTVE, que ha destacado que el encuentro logró un total de 8.047.000 contactos.

La selección española se impuso el martes en el estadio José Zorrilla de Valladolid a Bulgaria (4-0), con dos goles de Mikel Merino, uno de Mikel Oyarzabal y otro en propia puerta de Chernev, en la cuarta jornada de la fase de clasificación del Mundial 2026.

Este triunfo deja a la 'Roja' muy cerca de la cita mundialista tras firmar 12 puntos de 12 posibles, y le permite igualar su mejor racha histórica de partidos oficiales sin perder.