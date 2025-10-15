El España-Bulgaria de clasificación para el Mundial 2026, visto en La 1 una media de 3,7 millones de personas, un 30,1%

Players of Spain pose for photo during the FIFA World Cup 2026 qualifier match between Spain and Bulgaria at Jose Zorrilla on October 14, 2025 in Valladolid, Spain.
La victoria de la Selección Española de fútbol ante Bulgaria en partido de clasificación para el Mundial 2026 reunió en La 1 de TVE a una media de 3.770.000 espectadores y un 30,1% de cuota.

Así lo ha dado a conocer este miércoles RTVE, que ha destacado que el encuentro logró un total de 8.047.000 contactos.

La selección española se impuso el martes en el estadio José Zorrilla de Valladolid a Bulgaria (4-0), con dos goles de Mikel Merino, uno de Mikel Oyarzabal y otro en propia puerta de Chernev, en la cuarta jornada de la fase de clasificación del Mundial 2026.

Este triunfo deja a la 'Roja' muy cerca de la cita mundialista tras firmar 12 puntos de 12 posibles, y le permite igualar su mejor racha histórica de partidos oficiales sin perder.

