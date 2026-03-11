España defiende su "compromiso" con una agenda internacional que "sitúe la igualdad en el centro de la democracia"

La secretaria de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, María Guijarro, durante la presentación de la encuesta sobre la Percepción social de la prostitución, a 26 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, María Guijarro, ha defendido el compromiso del Gobierno con una agenda internacional que "sitúe la igualdad en el centro de la democracia, del desarrollo y de la paz".

"La igualdad ha progresado en el plano normativo y en muchos ámbitos institucionales, pero las brechas estructurales persisten y, en algunos contextos, incluso se agravan", ha expresado Guijarro, según un comunicado, durante la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas (CSW70).

Asimismo, ha detallado los avances de España desde la primera Ley de interrupción voluntaria del embarazo de 1985, a la Ley contra la Violencia de Género, la del Matrimonio Igualitario o la Ley de igualdad efectiva entre mujeres y hombres.

La secretaria de Estado de Igualdad ha destacado el "impulso" que supusieron la Ley de Igualdad de Trato y no Discriminación, la Ley de garantía integral de la integridad sexual, la ley que penaliza el acoso a las mujeres que acuden a centros sanitarios para interrumpir su embarazo, o la Ley de Paridad, con la que se pretende "garantizar una representación justa en los espacios de poder político y económico".

Durante la Comisión también se han puesto encima de la mesa diferentes medidas como la equiparación progresiva de los permisos de maternidad y paternidad, el establecimiento de registros salariales obligatorios, o la regulación de los permisos por menstruación incapacitante.

Guijarro además ha resaltado la subida del salario mínimo un 60% desde 2018, un alza que "ha favorecido de forma directa a las mujeres", o la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género en 2025, así como los "avances" que el Ejecutivo realiza en el proyecto de ley contra la violencia vicaria o de trata, con el objetivo último de "progresar hacia la abolición de la prostitución".

Por último, la secretaria de Estado de Igualdad ha hecho referencia a "las mujeres que viven situaciones adversas en diferentes puntos del mundo" como las iraníes o las afganas. "La historia nos ha enseñado que las guerras no son el camino del progreso, que la destrucción solo produce dolor, por eso clamamos el 'No a la guerra'" ha concluido.