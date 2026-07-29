España encara el tramo final de julio "en camino de vivir el verano más cálido registrado", según eltiempo.es

Jornada de intenso calor - Marian León - Europa Press

MADRID 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

España encara el tramo final de julio "en camino de vivir el verano más cálido registrado", y, en varias zonas del país, también el año más cálido desde que hay datos, con récords de días por encima de 38 grados y 40 grados en distintas estaciones, según informa eltiempo.es.

Con datos analizados hasta el 27 de julio, este verano de 2026 ya deja una realidad destacada en más de una zona del país. En Zaragoza, por ejemplo, se han contabilizado 21 días con temperaturas superiores a los 38 grados entre el 1 de junio y el 27 de julio.

"Puede parecer poco, pero, puesto en perspectiva, es ya el segundo año con más días con esa temperatura, y a falta de todo agosto. Lo que ocurra en estos últimos días de julio bastará para superar a 2022, que registró 23 días", apuntan los expertos.

Así, este verano de 2026 se perfila como el que más jornadas por encima de 38 grados habrá dejado en la capital aragonesa, y, a fecha de 28 de julio, 2026 es ya el año con más días por encima de 40 grados desde 1941.

La misma tendencia se repite en gran parte del noreste y el norte peninsular. En Pamplona, la estación del aeropuerto, con datos desde 1975, ha registrado 26 días por encima de 36 grados entre junio y julio, superando "ampliamente" el anterior récord para este periodo, los 17 días de 2022. A nivel anual, la ciudad está a cuatro días de batir el récord de 2022, que se sitúa en 30 días.

Tortosa, una estación centenaria situada en el Ebro (Tarragona), confirma esta misma realidad: 27 días por encima de 36 grados y 4 por encima de 40 grados entre junio y julio. A falta de los últimos días de julio y de todo agosto, está a 9 días de superar el récord de 36 grados, 36 días, en 2025 y a 3 de superar el de 40 grados, 7 días, también en 2025, para cualquier verano desde 1920.

Los récords también se están batiendo por las noches. En Cádiz, entre el 1 de enero y el 27 de julio, 2026 ya acumula 60 noches tropicales, un nuevo máximo desde 1955. En Madrid-Retiro, junio y julio han dejado ya un récord de 42 noches tropicales.

Con julio a punto de terminar, todo apunta a que podría convertirse en el más cálido desde que hay registros en el conjunto peninsular, con el noreste como epicentro. La anomalía actual en la temperatura media peninsular para julio es de 2,8 grados.

En estaciones como Pamplona, las anomalías en las temperaturas máximas superan ya los 6 grados. "Todo ello apunta a que este podría ser el verano más cálido jamás registrado", aseguran desde eltiempo.es, destacando que 2026 es, hasta el 24 de julio, "el año más anómalo en temperaturas máximas y mínimas".

Esta tendencia no es igual de intensa en todo el territorio, en algunas zonas destaca menos, aunque sigue situándose entre los primeros puestos, pero en el noreste peninsular la anomalía es especialmente marcada.

En el caso de Barcelona-Fabra, con datos desde 1920, 2026 es el año con mayor media de máximas y de mínimas, seguido de cerca, aunque a bastante distancia, por 2022, 2023, 2024 y 2025. De hecho, los datos muestran cómo cada década desde los años 2000 ha sido más cálida que la anterior.

Este mismo patrón se repite en zonas de Aragón, Cantabria, Asturias, Galicia, Castilla y León y el entorno del Sistema Central, aunque donde destaca de forma más marcada es en el País Vasco.

Allí, la estación de San Sebastián-Igeldo, con datos desde 1928, confirma que 2026 es, hasta la fecha, el año más cálido registrado, por delante de 2025 y 2022. La diferencia con sus perseguidores es notable: casi 1 grado tanto en media de máximas como de mínimas.

"Con estos datos sobre la mesa, 2026 se posiciona, por ahora, como el año más cálido desde que hay registros en amplias zonas del país. Si la tendencia se mantiene, podríamos estar ante un nuevo año de récord", concluyen los expertos.