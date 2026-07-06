España envía 118 bomberos y 45 vehículos a Portugal para apoyar la extinción de los fuegos

Incendio forestal en Jerez de los Caballeros (Badajoz) originado el 6 de julio de 2026 - PLAN INFOEX

BRUSELAS 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

España ha enviado 118 bomberos y 45 vehículos a Portugal para ayudar en las labores de extinción de los incendios forestales que afectan al país, en el marco del Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea, activado también por Francia ante la simultaneidad de varios fuegos que han quemado miles de hectáreas los últimos días.

Según ha informado la Comisión este lunes, los efectivos españoles llegaron al país pocas horas después de que Lisboa solicitara asistencia el pasado 3 de julio a través de este instrumento, que permite a los Estados miembro pedir apoyo cuando una emergencia supera sus capacidades nacionales.

La respuesta coordinada incluyó además el despliegue de tres aviones de la reserva europea 'rescEU' --el dispositivo común creado por Bruselas para aportar medios adicionales en grandes crisis--, dos facilitados por España y un tercero por Italia.

En el caso de Francia, que solicitó apoyo dos días después, el Ejecutivo comunitario ha movilizado cuatro aeronaves de la flota 'rescEU' procedentes de Suecia y Chipre para colaborar en las tareas de extinción en las zonas afectadas.

La Comisión ha explicado que ambos países recurrieron al mecanismo europeo ante la coincidencia de varios incendios activos que han arrasado miles de hectáreas en plena ola de calor, una situación que ha obligado a activar los recursos comunes de protección civil.

Con vistas a la campaña de este verano, Bruselas ha reforzado además el dispositivo europeo de lucha contra los fuegos forestales con un despliegue de 777 bomberos de 14 Estados miembro, ya distribuidos o a punto de ser preposicionados en las zonas con mayor riesgo de España, Chipre, Grecia, Italia, Francia y Portugal.

A este operativo se suma una flota formada por 22 aviones y cinco helicópteros contra incendios, preparados para intervenir cuando las capacidades nacionales resulten insuficientes para hacer frente a emergencias de gran magnitud.