España ofrece a Francia dos medios aéreos para luchar contra los incendios que queman el sur del país

1102209.1.260.149.20260706183141 La secretaria general de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones Sanz, durante una entrevista para Europa Press, a 6 de julio de 2026, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

España ha ofrecido a Francia dos medios aéreos para luchar contra los incendios que queman el sur del país en el marco del Mecanismo Europeo de Protección Civil, según ha señalado este lunes la secretaria general de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones.

"En el caso de Francia, en el día de ayer pidió ayuda de medios aéreos, una petición inicial de seis medios, que luego acumuló a otros seis, y los países van ofreciendo sus capacidades y su ayuda, como en el caso de España, que en el día de hoy ha ofrecido dos medios aéreos para ayudar en las labores de extinción", ha explicado en una entrevista con Europa Press Barcones.

El fuego ha quemado ya cerca de 4.600 hectáreas en el departamento francés de Pirineos Orientales a causa del incendio originado en Trévillach, el más grave de los que asola el sur de Francia, que deja cinco heridos, y llevado a las autoridades a evacuar a 10.000 personas.

A su vez, España también ha enviado 118 bomberos y 45 vehículos a Portugal para ayudar en las labores de extinción de los incendios forestales que afectan al país, también en el marco del Mecanismo Europeo de Protección Civil.

La respuesta coordinada ha incluido además el despliegue de tres aviones de la reserva europea 'rescEU' --el dispositivo común creado por Bruselas para aportar medios adicionales en grandes crisis--, dos facilitados por España y un tercero por Italia.

En este sentido, Barcones ha recalcado que "la emergencia climática mata" y que esto es algo que afecta a España, pero también a todo el mundo, en especial al "Mediterráneo precioso". Según ha dicho, ha hablado con la Protección Civil portuguesa, que ha señalado que el incendio en el país luso "ha tenido una evolución favorable y en estos momentos tiene una mejor perspectiva".

La secretaria general de Protección Civil ha puesto en valor la ayuda recibida por hasta once naciones distintas durante la oleada de incendios de agosto de 2025 y ha recalcado que España "siempre ha sido y es un país solidario".

"Quiero recordar que somos el segundo país que más medios propios oferta al Mecanismo Europeo y que siempre que es necesario y que las condiciones así lo permiten en nuestro país estamos para prestar ayuda a Portugal. Ahora en Francia la solidaridad europea es fundamental para hacer frente a esta terrible emergencia climática", ha subrayado.