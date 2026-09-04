España pide a la UE crear un Fondo para la Adaptación al Cambio Climático, con impuestos a las petroleras

La vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen (c), a 31 de agosto de 2026, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

España ha pedido este viernes a la Comisión Europea que cree un Fondo Europeo específico para la Adaptación al Cambio Climático. Este tiene que estar dotado de nuevos recursos, entre ellos instrumentos de deuda europeos y un gravamen europeo para la Resiliencia Climática sobre los beneficios del sector del petróleo y el gas.

Así lo ha pedido a través de una carta la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, al comisario europeo de Clima, Wopke Hoekstra.

En el texto, le ha planteado un "enfoque integral" para anticipar y evaluar los riesgos climáticos, incorporar la resiliencia en la planificación y las decisiones de inversión, reforzar los sistemas de respuesta ante emergencias y crear las condiciones financieras necesarias para acelerar la adaptación en toda Europa.

En lo que se refiere a temas financieros, Aagesen ha pedido que la resiliencia climática se integre plenamente en la arquitectura financiera de la Unión Europea (UE), con criterios de resiliencia en el diseño del Marco Financiero Plurianual (MFP). Además, ha solicitado que Bruselas incorpore instrumentos financieros comunes para reforzar la resiliencia climática, como un sistema europeo de reaseguro público-privado que ayude a cubrir las pérdidas derivadas de fenómenos meteorológicos extremos y eventos relacionados con el clima.

"Esto podría abordarse mediante la emisión de bonos de riesgo climático (climate risk bonds)", sugiere.

Para la vicepresidenta tercera, el sector financiero de la UE debería seguir integrando los riesgos climáticos en todos los programas de inversión, concesión de préstamos y seguros. De esta forma, ha recalcado la necesidad de promover evaluaciones quinquenales de los riesgos climáticos a nivel europeo, nacional y regional; así como de establecer la obligación de que todos los procesos de planificación y toma de decisiones públicas evalúen e integren sistemáticamente los riesgos climáticos.

A su vez, ha demandado que se instauren objetivos vinculantes a corto, medio y largo plazo en el marco de resiliencia europeo basados en la evidencia científica. De forma inicial, opina que éstos tendrán que priorizar los sectores más expuestos, es decir, agua, salud, infraestructuras, bosques y biodiversidad, turismo, agricultura y pesca.

A juicio de la ministra de Transición Ecológica, este marco debe guiarse por los principios de 'resiliencia desde el diseño' y 'climate proofing'. Por tanto, debe apostar por soluciones basadas en la naturaleza, exigiendo que las inversiones no solo no dañen, sino que también evalúen e integren los riesgos climáticos y refuercen las capacidades de adaptación.

A su vez, ha propuesto establecer un Sistema Permanente de Respuesta ante Emergencias Climáticas y reforzar los mecanismos de rescEU --el sistema de protección civil europeo-- para crear un sistema europeo de despliegue rápido con recursos compartidos. Por último, ha indicado que las políticas de adaptación deben promover la cohesión territorial y social de la UE, prestar especial atención a las regiones, sectores y colectivos más vulnerables, y también favorecer una participación pública efectiva.

"La emergencia climática está teniendo graves impactos en toda Europa, que se está calentando aproximadamente el doble de rápido que la media mundial. En este escenario no caben respuestas reactivas. Necesitamos un enfoque integral para anticipar y evaluar los riesgos climáticos por el bien de las generaciones presentes y las futuras", ha avisado Aagesen.