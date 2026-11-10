España reclama en la COP31 una hoja de ruta para abandonar combustibles fósiles y acelerar la electrificación renovable

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, durante la tercera edición del Foro CREO, en el Hotel Westin Palace de Madrid, a 15 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

España pide concretar el compromiso internacional de abandono progresivo de los combustibles fósiles con más renovables, redes y almacenamiento, según fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO). En este sentido, recalca que el objetivo de elevar la electrificación mundial al 35% en 2035 debe servir para sustituir el carbón, el petróleo y el gas, no para prolongar su uso.

Así lo señala el Ministerio que lidera la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, en el segundo día de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de este año (COP31 o Cumbre del Clima) de Antalya (Turquía), cuya jornada se centrará en la energía.

En concreto, España reclama que la Cumbre del Clima impulse una "hoja de ruta de salida" que permita abandonar los combustibles fósiles de manera progresiva, en línea con lo acordado en la COP28. El departamento insiste en que esta transición debe llevarse a cabo "con más renovables, electrificación, redes y almacenamiento".

En este contexto, destaca la hoja de ruta brasileña para la eliminación paulatina de los combustibles fósiles que, a su juicio, será "clave" para mantener la atención en este debate. También solicita que se mantenga "vivo" el espíritu de la Conferencia de Santa Marta, que se celebró el año pasado y fue la primera conferencia internacional dedicada exclusivamente a la transición para abandonar los combustibles fósiles.

Además, Transición Ecológica pone de relieve el objetivo '35 by 35' de la presidencia turca de la COP31, que plantea elevar la participación de la electricidad en el consumo final mundial de energía del 23% actual al 35% en 2035.

"El matiz propio de España es que la electrificación debe ir siempre ligada al abandono de los fósiles, es decir, electrificar con renovables. Si no, cambiamos el vector, pero no el problema", recalca.

Por otro lado, el departamento señala que en esta cumbre se revisará el mandato del Programa de Trabajo de Mitigación, al que describe como el único espacio formal para abordar la reducción de emisiones. España defiende que el programa continúe y produzca resultados "acordes con la urgencia".