España registra 296.999 hectáreas quemadas hasta el 19 de agosto, el 48,1% de toda la UE, según Copernicus

Dos bomberos durante las labores de extinción de un incendio forestal, la carretera nacional 525, a 15 de agosto de 2026, en O Riós, Ourense, Galicia (España). - Rosa Veiga - Europa Press

MADRID, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

España ha registrado un total de 296.999 hectáreas (ha) quemadas entre el 1 de enero y el 19 de agosto, según datos del Sistema de Información de Incendios Forestales de la Comisión Europea (EFFIS) de Copernicus. Esto equivale al 48,1% de la superficie afectada en toda la Unión Europea (UE), que ya acumula 616.202 ha.

En comparación, el año pasado España contabalizada el 19 de agosto un total de 367.520 hectáreas quemadas. De acuerdo con las estadísticas, ahora es el segundo país que más fuegos ha registrado en lo que va de año: ha contabilizado 422; menos que Italia, que llega a los 448, pero más que Francia, que ha tenido 355.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha informado esta semana de que el 17 de agosto fue el primer día desde que comenzó la campaña de incendios forestales en la que la superficie forestal afectada se situó por debajo de la registrada en el mismo periodo de 2025: 254.730 ha ese día de 2026 frente a las 295.580 hectáreas en ese día en 2025.

El año pasado, la oleada de incendios más grave del verano se registró en agosto, cuando aumentó el número de hectáreas quemadas desde las 45.221 del día 5 hasta las 367.520 del día 19. El año finalizó con 393.079 hectáreas quemadas, la peor cifra desde 1994.