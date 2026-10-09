España registra 301.101 hectáreas quemadas hasta el 7 de octubre, el 43,3% del total de toda la UE, según Copernicus

Un bombero trabaja para extinguir el incendio, a 7 de octubre de 2026, en Albacete, Castilla-La Mancha (España). - Víctor Fernández - Europa Press

MADRID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

España ha registrado un total de 301.101 hectáreas (ha) quemadas desde el inicio de 2026 hasta el 7 de octubre, según el Sistema de Información de Incendios Forestales de la Comisión Europea (EFFIS) de Copernicus. Esta cifra supone un 43,3% del total de las que han ardido en la Unión Europea (UE), que ya suman 694.707.

Durante los últimos siete días, el organismo europeo no recoge que se haya quemado ninguna hectárea en España, donde se han registrado hasta la fecha 463 incendios, por detrás de Italia, que ya va por los 690 fuegos; pero por delante de Francia, que suma 375. La ola de incendios más grave de este verano en España ha sido en julio: el 5 de julio el país ya contabilizaba 50.750 ha quemadas, más del doble que en esa misma fecha de 2025.

Además, en julio ocurrió uno de los incendios más mortíferos de la historia de España, el de Los Gallardos (Almería), que se saldó con 13 víctimas mortales. A finales de julio, los fuegos en Madrid, Ávila y Toledo, que calcinaron más de 77.000 hectáreas.

En 2025, la oleada de incendios más grave se registró en agosto, cuando aumentó el número de hectáreas quemadas desde las 45.221 del día 5 hasta las 367.520 del día 19. De hecho, para el 7 de octubre del año pasado ya se habían quemado 390.439 hectáreas, casi 90.000 más que este. El 2025 acabó con 393.079 hectáreas quemadas, la peor cifra desde 1994.