España registra 511 l/m2 de lluvias acumuladas desde el 1 de octubre, un 31% más de lo normal

España registra 511 l/m2 de lluvia desde el 1 de octubre, un 31% más de lo normal. - AEMET

MADRID 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las precipitaciones acumuladas en España desde el inicio del año hidrológico a inicios de octubre se cifran en 511 litros por metro cuadrado (l/m2), según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Esto supone un 31% más de lo normal para dicho periodo, que se cifra en 389 l/m2.

Por zonas, las precipitaciones superan los valores normales en la mayor parte del territorio peninsular, con excepción de una franja del Cantábrico que se extiende desde Asturias hasta el País Vasco. En especial, destacan la mitad sur y el cuadrante suroeste de la Península, junto con Extremadura, así como ciertos puntos de la fachada mediterránea y el delta del Ebro, donde los acumulados superan ampliamente los valores normales y llegan incluso a duplicarlos.

En cuanto a los archipiélagos, el organismo estatal señala que las precipitaciones también se sitúan por encima de lo normal tanto en Canarias como en Baleares. De hecho, en muchas áreas de Canarias se superan esos valores en más del doble. En este marco, sólo están por debajo de lo habitual en la mitad este de Mallorca.

Durante el periodo que va del 18 al 24 de marzo, AEMET indica que las precipitaciones afectaron a la mitad sur peninsular y a Cataluña, aunque en poca cantidad. Las más copiosas se dieron en el archipiélago canario debido al paso de 'Therese'. De esta manera, se dieron acumulados de entre 100 y 200 l/m2 en las islas más occidentales y en Gran Canaria. En el interior de esta última, junto con el norte de La Palma, incluso se llegaron a superar los 300 l/m2.

Entre las precipitaciones acumuladas en los principales observatorios el organismo estatal destaca los 213 l/m2 en Izaña; los 146 l/m2 en el aeropuerto de La Palma; los 113 l/m2 en Tenerife/Los Rodeos; los 98 l/m2 en el aeropuerto de El Hierro; los 82 l/m2 en Tenerife/Sur y los 66 l/m2 en el aeropuerto de La Gomera. El día 25 se registraron precipitaciones en la cornisa cantábrica y todavía en Canarias, aunque ya de manera más leve, salvo en el interior de La Gomera, donde se superaron los 30 l/m2.