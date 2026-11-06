España registra 53 l/m2 lluvias acumuladas desde inicios de octubre, un 37% menos de lo normal. - AEMET

MADRID, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las precipitaciones acumuladas en España desde el inicio del año hidrológico, a comienzos de octubre, hasta el 3 de noviembre se cifran en 53 litros por metro cuadrado (l/m2), según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Esto supone alrededor de un 37% menos que el valor normal correspondiente a dicho periodo, situado en 84 l/m2.

Las precipitaciones acumuladas presentan un marcado contraste entre el este y el oeste peninsular, de acuerdo con el organismo estatal. En este sentido, AEMET destaca los valores superiores a los normales en Cataluña y en la vertiente mediterránea, especialmente en Levante, donde los acumulados superan localmente el triple del valor normal.

En cambio, predominan los déficits en la mitad occidental y en amplias zonas del interior. Estos son más acusados en Galicia, Extremadura y Andalucía occidental.

En lo que respecta a los archipiélagos, AEMET destaca en Baleares los superávits de Ibiza y del oeste de Mallorca, mientras que en Menorca las precipitaciones quedan por debajo de lo normal.

En Canarias, la distribución es muy heterogénea. Predominan los superávits en El Hierro y en buena parte de La Gomera, así como en sectores del norte y este de La Palma, del nordeste de Tenerife y Gran Canaria y del sur de Fuerteventura. En Lanzarote, las precipitaciones son generalmente inferiores a las normales, aunque hay zonas con valores próximos o ligeramente superiores a los habituales.

Durante los últimos días (del 28 de octubre al 3 de noviembre), las lluvias han afectado sobre todo al litoral mediterráneo peninsular, a la cornisa cantábrica y a ambos archipiélagos. Se han superado los 20 l/m2 en zonas del litoral de Cataluña y de la Comunidad Valenciana, con acumulados localmente superiores a 60 l/m2 en las provincias de Barcelona y Alicante.

En Canarias, las precipitaciones se han concentrado sobre todo en las islas occidentales, con acumulados superiores a 60 l/m2 en puntos de La Palma y a 20 l/m2 en zonas de Tenerife, La Gomera y El Hierro, mientras que en Gran Canaria las cantidades han sido más modestas.

Entre las precipitaciones acumuladas en los observatorios principales, AEMET destaca los 82 l/m2 en La Palma/Aeropuerto, los 45 l/m2 en Barcelona/Aeropuerto, los 31 l/m2 en Tenerife/Sur, los 26 l/m2 en Ibiza/Es Codolà, los 23 l/m2 en La Gomera/Aeropuerto y los 22 l/m2 en El Hierro/Aeropuerto.

El día 4 de noviembre se registraron precipitaciones en la mitad oriental de la Península.