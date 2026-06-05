España registra 599 l/m2 de lluvias acumuladas desde el 1 de octubre, un 15% más de lo normal. - AEMET

MADRID 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las precipitaciones acumuladas en España desde el inicio del año hidrológico a inicios de octubre se cifran en 599 litros por metro cuadrado (l/m2), según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Esto supone alrededor de un 15% más de lo habitual para este punto del año: 523 l/m2.

En líneas generales, las precipitaciones acumuladas desde el inicio del año hidrológico presentan valores superiores a los normales en gran parte de la Península. Las principales excepciones se localizan en una franja de la cornisa cantábrica, entre Asturias y el País Vasco, y en la mitad sur de la provincia de Almería.

De acuerdo con AEMET, los excedentes más destacados se observan en la mitad sur peninsular, así como en algunos sectores de la fachada mediterránea y del noroeste. A su vez, también predominan las anomalías positivas en los archipiélagos, salvo en el sector oriental de Mallorca. Este exceso de precipitación resulta especialmente acusado en Canarias, donde amplias áreas registran acumulados que superan en más del doble los valores climatológicos habituales.

Durante el periodo comprendido entre el 27 de mayo y el 2 de junio, las precipitaciones han sido dispersas y han afectado a la mitad norte y al tercio este de la Península. En este sentido, el litoral este de La Palma ha acumulado más de 150 l/m2. En el resto del territorio, lo más destacado fueron los 60 l/m2 registrados en el Pirineo de Lleida.

Entre las precipitaciones registradas en los observatorios principales, el organismo estatal ha destacado los 179 l/m2 en el aeropuerto de La Palma, los 13 l/m2 en Pontevedra, los 10 l/m2 en San Sebastián/Igueldo, los 6 l/m2 en Daroca I y 5 l/me en Santander I/CMT. Además, AEMET ha señalado que el día 3 se registraron precipitaciones en el litoral gallego, Cantabria y el País Vasco, pero sin superar en ningún caso los 10 l/m2.