España registra 633 l/m2 de lluvia acumulada desde principios de octubre, un 7% más de lo normal. - AEMET

MADRID 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las precipitaciones acumuladas en España desde el inicio del año hidrológico a inicios de octubre se cifran en 633 litros por metro cuadrado (l/m2), según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Esto supone un 7% más del valor normal correspondiente a dicho periodo, que se sitúa en 589 l/m2.

Las precipitaciones acumuladas desde el inicio del año hidrológico presentan valores superiores a los normales en gran parte de la Península. Las principales excepciones se localizan en una franja de la cornisa cantábrica, entre Asturias y Navarra, en las provincias de Burgos y Teruel y en la mitad sur de la provincia de Almería. En especial, los excedentes más destacados se observan en la mitad sur peninsular, en particular en la sierra de Grazalema y en el noroeste de Ciudad Real.

En lo que respecta a los archipiélagos, allí también predominan las anomalías positivas, salvo en el sector oriental de Mallorca. Este exceso de precipitación resulta especialmente acusado en Canarias, donde amplias áreas registran acumulados que superan en más del doble los valores climatológicos habituales.

Durante el periodo comprendido entre el 19 y el 25 de agosto, el organismo estatal ha explicado que las precipitaciones afectaron principalmente a la mitad norte y al tercio este peninsulares, así como al archipiélago balear. En amplias regiones del tercio norte se acumularon más de 10 l/m2, al igual que en el valle del Ebro, en el norte de Cáceres, en las provincias de Valencia y Murcia y en el interior de Mallorca.

Por zonas, las cantidades más destacadas fueron superiores a 60 l/m2 en el sur de Galicia y en el Pirineo aragonés. Entre las lluvias registradas en los observatorios principales, AEMET ha destacado los 57 l/m2 en Vigo/Peinador, los 41 l/m2 en Santander/Parayas, los 38 l/m2 en San Sebastián/Igueldo, los 31 l/m2 en Pontevedra, los 29 l/m2 en Ourense y los 28 l/m2 en Lugo/Rozas. De hecho, ha apuntado a que el día 26 se registraron precipitaciones en la mitad oeste de la Península con más de 60 l/m2 en el extremo más occidental de la comunidad gallega.