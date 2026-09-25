España registra 647 l/m2 de lluvias acumuladas desde octubre de 2025, un 4% más de lo habitual. - AEMET

MADRID 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las precipitaciones acumuladas en España desde el inicio del año hidrológico el pasado 1 de octubre se cifran en 647 litros por metro cuadrado (l/m2), según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Esto supone un 4% menos de su valor habitual, que se sitúa en 625 l/m2.

Las lluvias acumuladas superan la media normal desde el comienzo del año hidrológico en gran parte de la Península, aunque persisten valores inferiores a los normales en sectores de la franja cantábrica, el nordeste y el sur de Almería. Los superávits más acusados se localizan en áreas del oeste y de la mitad sur, donde se sobrepasa de forma local el 150% de la normal. Respecto a la semana anterior, el porcentaje aumenta en puntos del este peninsular.

En lo que respecta a Baleares, predominan valores próximos o inferiores a los normales en Mallorca y Menorca, mientras que Ibiza presenta zonas por encima de la media. Mientras tanto, en Canarias continúan los superávits en varias islas, con máximos locales superiores al 200%, sobre todo en Gran Canaria. La distribución insular apenas varía respecto a hace siete días.

De acuerdo con el organismo estatal, las precipitaciones afectaron principalmente al este de la Península y a Baleares durante el periodo comprendido entre el 16 y el 22 de septiembre. En concreto, se superaron los 10 l/m2 en amplias zonas de Cataluña, la Comunidad Valenciana, el este de Castilla-La Mancha y Teruel y puntos del sureste peninsular, así como en Mallorca.

A su vez, también se registraron precipitaciones en la franja cantábrica, especialmente en Cantabria y País Vasco. AEMET ha señalado que, según el mapa, hay acumulados localmente superiores a 60 l/m2 en el litoral catalán y valenciano y en Mallorca, mientras que en buena parte del centro y oeste peninsular y de Canarias fueron escasos o nulos.

Entre las precipitaciones registradas en los observatorios principales, AEMET ha destacado los 72 l/m2 en Valencia/Aeropuerto, los 57 l/m2 en Palma de Mallorca/Son San Juan, los 55 l/m2 en Valencia II, los 49 l/m2 en Barcelona/Aeropuerto y los 37 l/m2 en Murcia/San Javier y en Palma de Mallorca/CMT. El día 23 apenas se registraron precipitaciones, salvo cantidades débiles y aisladas en puntos del interior peninsular.