España registra 79 l/m2 de lluvias acumuladas desde el 1 de octubre, un 23% menos de lo normal. - AEMET

MADRID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las precipitaciones acumuladas en España desde el inicio del año hidrológico, el 1 de octubre, se cifran en 79 litros por metro cuadrado (l/m2), según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) recogidos por Europa Press. Esta cifra supone un 23% menos del valor normal para este periodo, que se sitúa en 102 l/m2.

Las precipitaciones acumuladas superan los valores normales en buena parte de Cataluña y en sectores de la vertiente mediterránea, sobre todo en el litoral de Levante, donde localmente rebasan el triple del valor normal. En el oeste peninsular, las lluvias de la última semana han reducido los déficits y los acumulados ya superan los valores normales en zonas del oeste de Castilla y León y del norte de Extremadura.

Sin embargo, los déficits siguen siendo más acusados en Galicia y Andalucía occidental, y se mantienen también en amplias zonas del interior peninsular.

En lo que respecta a Baleares, las precipitaciones superan los valores normales en Ibiza y en buena parte de Mallorca, especialmente en el oeste de la isla, mientras que en Menorca quedan por debajo.

En Canarias, las precipitaciones superan en general los valores normales en El Hierro, La Palma y La Gomera, y quedan por debajo en Lanzarote y Fuerteventura, salvo en el sur de esta última. En Tenerife y Gran Canaria, la situación varía según la zona.

Durante el periodo comprendido entre el 4 y el 10 de noviembre, las lluvias fueron más abundantes en la mitad occidental de la Península. En concreto, se superaron los 40 l/m2 en amplias zonas de Galicia y del resto del oeste peninsular, y los 60 l/m2 en el oeste gallego y en sectores de Extremadura.

Los máximos se localizaron en el sector occidental del Sistema Central, donde se rebasaron los 100 l/m2 en una amplia franja que abarca el norte de Cáceres y el entorno de la sierra de Gredos, con valores puntuales superiores a 200 l/m2.

Más al sur, se acumularon más de 100 l/m2 en puntos próximos al límite entre el sur de Badajoz y el norte de Huelva y Sevilla.

De acuerdo con el organismo estatal, entre las precipitaciones acumuladas en los observatorios principales durante ese periodo destacan los 89 l/m2 en Badajoz/Talavera la Real, los 78 l/m2 en el puerto de Navacerrada, los 64 l/m2 en Santiago de Compostela/Labacolla, los 61 l/m2 en Vigo/Peinador y los 57 l/m2 en Sevilla/San Pablo y en Pontevedra.

El 11 de noviembre se registraron precipitaciones en gran parte de la Península. Durante esta jornada, los mayores acumulados volvieron a concentrarse en el oeste del Sistema Central, con más de 100 l/m* en puntos del norte de Cáceres y del sector occidental de Gredos. En puntos de Andalucía occidental se superaron los 60 l/m2.