España registrará lluvias hasta el sábado en el norte peninsular, con 40 l/m2 en 12 horas, y más de 35ºC en levante

Archivo - Una persona se protege de la lluvia con un paraguas. A 03 de marzo de 2025, en Sevilla (Andalucía, España). - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

MADRID, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La lluvia continuará hasta el sábado en puntos del norte peninsular y se podrán recoger acumulados de 40 litros por metro cuadrado (l/m2) en 12 horas hoy jueves, según la predicción del portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), José Luis Camacho. Las temperaturas bajarán y sólo se registrarán más de 35ºC en zonas del este peninsular y Baleares.

Este jueves continuarán las precipitaciones en Galicia, Asturias y el oeste de Castilla León, si bien la situación mejorará al final del día. Estas lluvias podrán ser localmente fuertes y/o persistentes e ir acompañadas de tormentas, especialmente en el sudoeste de Galicia. Además, alcanzarán acumulaciones de 15 l/m2 por hora y de hasta 40 l/m2 en doce horas, y podrán ir acompañadas de tormenta, rachas de viento fuertes y granizo pequeño. A su vez, también podría haber precipitaciones débiles en Cantabria, País Vasco, Extremadura y oeste de Castilla-La Mancha y este de Castilla-León e Ibérica norte.

Mientras tanto, se podrían producir algunos chubascos vespertinos débiles en el sudeste, Melilla y Baleares. Por otro lado, habrá tormentas en Pirineos que podrán dejar lluvias localmente fuertes en algunos puntos aislados. En Canarias, se registrarán precipitaciones localmente moderadas en las islas montañosas. Asimismo, seguirán las rissagas en Baleares y, de hecho, hay aviso de nivel naranja en Menorca por oscilaciones de más de un metro.

En lo que se refiere a las temperaturas, Camacho ha explicado que las máximas bajarán en Canarias y de forma prácticamente generalizada en la Península. Este descenso será incluso notable en zonas del interior. Por contraste, subirán los valores en los litorales y prelitorales mediterráneos y hay varias zonas con aviso de nivel amarillo por máximas que podrán llegar a los 36ºC en la Ribera del Ebro de Zaragoza, Bajo Aragón de Teruel, Depresión central de Lleida, Prelitorales de Barcelona y Girona y litorales de Valencia.

En el Valle de Almanzora y los Vélez en Almería, se podrá llegar a los 38ºC. En el otro extremo, las mínimas también descenderán en casi todo el territorio peninsular excepto en el valle del Guadalquivir, Cataluña y los archipiélagos, donde se mantendrán sin cambios o subirán. En muchos puntos las mínimas serán frescas excepto en el litoral y prelitoral mediterráneo, donde se registrarán noches tropicales que serán tórridas en muchas zonas de Baleares.

El viernes, el portavoz de AEMET espera precipitaciones débiles en Galicia que podrían extenderse por el Cantábrico y Castilla y León. Aún así, ha apuntado a que tendrían tendencia a abrirse claros o a despejar por la tarde. Asimismo, podrían darse algunos chubascos débiles en los litorales mediterráneos, el sudeste y Baleares y, en Almería y Murcia, podrían darse tormentas localmente fuertes en horas centrales del día. Mientras tanto, se mantiene un aviso por rissagas ese día en Baleares.

En lo que se refiere a las temperaturas, las máximas ascenderán en la mitad occidental peninsular y bajarán en los archipiélagos y en el tercio este peninsular, de forma notable en el sudeste. Con este descenso, solo se superarán los 35ºC de forma puntual en Mallorca. Por otro lado, las mínimas bajarán prácticamente de forma generalizada, salvo en Canarias y los extremos nordeste y sudeste, donde no se esperan cambios. En Baleares, seguirán siendo elevadas.

De cara al sábado, Camacho ha avanzado que habrá cielos poco nubosos o despejados en la Península y Baleares, con algunas nubes altas y sin precipitaciones. Sólo se esperan lluvias débiles en las horas centrales del día en el litoral gallego y alguna también en la vertiente norte de las islas canarias.

En lo que respecta a los termómtros, las máximas subirán de forma casi generalizada. Las excepciones estarán en el Estrecho y en los litorales cantábrico, catalán y valenciano, donde bajarán. En este marco, sólo se superarán los 35ºC en el valle del Guadalquivir. Por otra parte, bajarán las mínimas en el tercio oriental y en Baleares y subirán en el resto de la Península. En Canarias, no se esperan cambios en las temperaturas.