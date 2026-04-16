España registró 43.463 accidentes en rotondas, con 309 muertos y 54.085 heridos entre 2020 y 2024, según un estudio

MADRID 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

España registró un total de 43.463 accidentes viales en rotondas giratorias, que dejaron 309 muertos y 54.085 heridos durante el periodo 2020-2024, según revela un estudio realizado por Automovilistas Europeos Asociados (AEA).

La entidad ha advertido de que "en los últimos años se está produciendo en España un incremento de los accidentes de tráfico ocurridos en intersecciones reguladas por rotondas giratorias y, muy especialmente, en aquellas situadas en vías urbanas".

Según los datos del estudio, durante el quinquenio 2020-2024 el número de accidentes se ha incrementado un 21% en este tipo de intersecciones (de 7.097 en 2020 se ha pasado a 8.588 en 2024). El aumento de siniestros experimentado en las rotondas situadas en vías urbanas alcanza el 31,6%, al pasar de 4.686 a 6.168, y el 0,3% en las carreteras interurbanas, con 2.411 accidentes en 2020 y 2.420 en 2024.

La investigación, recogida por Europa Press, muestra que la proporción de accidentes con víctimas ocurridos en todas las intersecciones (giratorias o no) durante el periodo analizado ha crecido respecto de los ocurridos fuera de ellas: un 43,7% en 2024 frente al 39,5% del año 2020.

Además, en las intersecciones situadas en vía urbana donde existe una rotonda giratoria se observa un incremento en la frecuencia de los accidentes: en 2020 se producían en este tipo de intersecciones 66 accidentes de cada 100 (4.686 sobre un total de 7.097) y en 2024 la cifra aumenta a 71 (6.168 frente a 8.588). En cambio, en interurbanas se ha producido una caída, al pasar de 34 de cada 100 en 2020 a 28 en 2024.

En relación con la gravedad de los accidentes ocurridos en las rotondas giratorias en función de las lesiones de las víctimas, las cifras de AEA apuntan un incremento en el número de fallecidos en carretera (12,5%) y en el de heridos (3,7%), mientras que en las vías urbanas se produjo un incremento importante en el número de heridos (32,3%) y una disminución en el de fallecidos (-20,6%).

En este contexto, AEA considera que las rotondas giratorias son "adecuadas para marcar cambios en el régimen de circulación de las intersecciones, debido a la pérdida de prioridad que imponen a todas las vías que en ellas confluyen". "Como reductoras de la velocidad se ha demostrado, en general, su eficacia", sostiene.

No obstante, la entidad propone la realización de auditorías técnicas externas para determinar si el tipo de glorieta que se ha construido en cada lugar (miniglorietas, glorietas dobles, glorietas partidas, semaforizadas, turboglorietas, etc) resulta el más adecuado en función de las circunstancias cambiantes del tráfico. "La implantación de rotondas inadecuadas puede provocar un incremento de la accidentalidad", ha concluido.