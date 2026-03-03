España registró 464 l/m2 desde el inicio del año hidrológico hasta el 28 de febrero, la cifra más alta desde 1987-1988

Archivo - Dos personas se protegen de la lluvia bajo su paraguas. A 9 de febrero de 2024, en Sevilla (Andalucía, España). La borrasca 'Karlotta' activa avisos por lluvia, viento y oleaje en todas las provincias andaluzas. - María José López - Europa Press - Archivo

MADRID 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La España peninsular registró 464 litros por metro cuadrado (l/m2) entre el inicio del año hidrológico el 1 de octubre de 2025 hasta el 28 de febrero de 2026, lo que lo sitúa como el periodo más lluvioso entre octubre y febrero desde 1987-1988, según han señalado en declaraciones a Europa Press fuentes de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

"Con los datos disponibles desde el 1 de octubre de 2025 hasta el 28 de febrero de 2026, en el año hidrológico actual se han acumulado en el conjunto de la España peninsular 464 l/m2. Esto lo sitúa como el más lluvioso entre octubre y febrero desde 1987-1988, cuando se acumularon 466 l/m2. Es, por tanto, el año hidrológico más lluvioso entre octubre y febrero de los últimos treinta y ocho años", ha indicado.

Desde el inicio de la temporada 2025-2026, se han nombrado 17 borrascas y danas de gran impacto, por lo que se iguala el récord de nombramientos de 2023-2024. La última, Regina, nombrada el 1 de marzo, dejará esta semana lluvias abundantes en Canarias, sur y este peninsulares, según ha avanzado el organismo estatal.