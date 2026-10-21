Los españoles ahorran una semana de tiempo al año y 2.140 euros con gestiones digitales, según un estudio

Archivo - Un hombre mira su teléfono móvil en el Parque del Retiro, a 11 de marzo de 2023, en Madrid (España). La masa de aire de este fin de semana sobre España procede del océano Atlántico de latitudes inferiores a los 30ºN. Esta masa de aire cálida, un - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los ciudadanos estiman que realizar sus gestiones cotidianas con el comercio, el banco, el seguro y la Administración Pública a través de canales digitales les permiten ahorrar 177 horas al año, el equivalente a más de una semana, y alrededor de 2.140 euros.

Así se desprende del I Barómetro de la Digitalización, realizado por Línea Directa Aseguradora en colaboración de Neovantas, con base en 1.584 encuestados de 18 años o más.

La investigación muestra que el 95% de los ciudadanos hace algún tipo de gestión online cada semana y siete de cada diez perciben ventajas en el uso de este canal, principalmente el ahorro de tiempo. Además, el 91% usa el smartphone, frente al 70% que utiliza el ordenador.

Entre los trámites más habituales se encuentran la búsqueda de información antes de comprar (87%), la realización de trámites específicos en la banca online (85%) y el seguimiento a un pedido (84%), entre otros. Los encuestados afirman realizar una media de 5,4 gestiones digitales a la semana en estos cuatro ámbitos.

Por sectores, el bancario (39,4 minutos) y el asegurador (38,7) son en los que perciben más ahorro de tiempo al digitalizar las gestiones más habituales, mientras que en la Administración y el comercio ese ahorro de tiempo es de 38 y 32,6 minutos, respectivamente. En conjunto, el ahorro promedio por gestión se sitúa en 38 minutos por gestión.

Asimismo, la banca lidera el análisis económico con un ahorro medio de 88,5 euros al mes, seguido por los seguros (33 euros), el retail (29,6 euros) y la Administración Pública (27,2 euros).

LAS GESTIONES QUE SE REALIZAN ONLINE

Por tipología de gestión, el estudio indica que en la banca predominan las consultas de movimientos y saldo (94%); en la Administración Pública, los trámites específicos, como la gestión de citas previas o la declaración de la Renta; mientras que en el sector retail el uso está ligado a la compra (86%).

En lo que respecta al sector asegurador, el 77% de los españoles realizan gestiones digitales con su aseguradora. Las más habituales son consultar la póliza (48%), dar un parte (38%) y hacer el seguimiento de un siniestro (36%).

Por ramos, el seguro de salud alcanza un 17,7% de uso habitual, casi el doble que hogar (9,8%) y automóvil (9,3%). Lo que más valoran los asegurados es saber que hay un profesional disponible si la situación lo requiere, según destacan los autores de la investigación.

En cuanto al ámbito geográfico, Canarias encabeza el ránking de percepción de ahorro con casi 257 horas al año, 80 más que la media nacional, seguida de Cataluña (226,5 horas) y la Comunidad Valenciana (198 horas).

En el lado opuesto se hallan Castilla y León (108,6 horas), Galicia (101,8 horas) y Asturias (101 horas), las tres comunidades con un mayor porcentaje de población mayor de 65 años, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

En cuanto a los atributos más valorados en las gestiones digitales, las tres más citadas (fiabilidad de las claves personales, recibir avisos ante un problema y la confidencialidad de la información) tienen que ver con la seguridad.

Por el contrario, el informe señala que las principales barreras para su uso están relacionadas con la respuesta ante una incidencia, ya que solo la mitad de los encuestados sabe cómo resolver un problema.

Asimismo, un 82% reconoce haber utilizado alguna herramienta de inteligencia artificial, la mayoría de forma ocasional y un 13% a diario.

En este sentido, un 37% de los ciudadanos considera que la IA necesita regulación y control, una postura que sube al 51% entre quienes la usan a diario. Además, el 23% teme su uso malicioso y el 17% exige que haya participación humana en los procesos más sensibles.

El perfil del "homo digitalis" es el de ciudadano entre 35 y 54 años (68% de preferencia digital), que vive en una gran ciudad (más de 250.000 habitantes) y busca el ahorro de tiempo, la comodidad y el control de sus operaciones.

Los jóvenes de entre 18 y 24 años perciben un ahorro menor que el resto, al ser nativos digitales y contar con menos experiencia comparativa con el canal presencial.

Finalmente, se ha detectado un abandono paulatino del canal digital a partir de los 55 años que alcanza su mínimo entre los mayores de 75 años, un arco de edad que cuenta con un 37% de inclinación por lo digital, 31 puntos menos que los ciudadanos de mediana edad.