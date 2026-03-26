Los españoles ven las relaciones más igualitarias que hace 50 años pero profundamente transformadas por las redes

Archivo - (Foto de ARCHIVO) Una familia en el Parque de El Retiro, a 26 de agosto de 2023, en Madrid (España) - JESÚS HELLÍN / EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un 75,6% de los españoles están "muy de acuerdo" o "bastante de acuerdo" con la afirmación de las relaciones afectivas y sexuales son más igualitarias actualmente entre hombres y mujeres que hace 50 años. Además, el 73,3% considera que han sido transformadas "profundamente" por las redes sociales e Internet.

Así se desprende del avance de resultados del estudio 'Sexualidad: hábitos y opiniones', publicado este lunes por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) y consultado por Europa Press. Este ha sido realizado del 5 al 12 de marzo con 4.009 entrevistas.

En este sentido, revela que el 78,8% está "muy de acuerdo" o "bastante de acuerdo" en que las relaciones afectivas y sexuales son "más inestables que antes". Mientras, el 81,6% cree que en la actualidad permiten "mayor libertad individual"; el 61,8% que "generan más incertidumbres"; el 64,2% que son "más placenteras; y el 67% que están "menos influidas" por prejuicios.

El 69,2% de los encuestados afirma tener una relación sentimental y de estos el 97,4% tiene de pareja a una sola persona. Por el contrario, del total de los entrevistados que no tienen pareja, el 73,4% no tiene relaciones ni citas y en cinco años al 36,6% le gustaría vivir sin pareja ni relaciones.

Igualmente, el 75% de los españoles asegura haber tenido relaciones sexuales en los últimos 12 meses y más del 40% de los que no las han tenido afirman que bien ha sido por falta de interés o deseo sexual, por viudedad o por enfermedad, propia o de la pareja.

Un 85,7% de los encuestados se identifica como heterosexual, un 48,2% se define como hombre, un 51,1% como mujer y un 0,2% como persona no binaria.

UN 12,9% RECONOCE HABER TENIDO RELACIONES ABIERTAS

En cuanto a experiencias sexuales, un 12,9% reconoce haber tenido "relaciones abiertas o no exclusivas" en algún momento, un 7,9% afirma haber realizado "prácticas de dominación o de sumisión", un 6,8% "fetichismos específicos", un 5,2% "el poliamor", y un 4,7% ha participado en "orgías".

Entre las personas que han practicado las relaciones abiertas, un 42,8% reconoce que "ha sido una etapa de su vida" y un 29% "una experiencia puntual". Quienes han realizado prácticas de dominación o sumisión, el 42,2% afirma que ha sido "una experiencia puntual" y un 26,1% dice que "es parte habitual de su vida sexual".

Las personas que han tenido fetichismos específicos durante el sexo, un 40,7% los califica de "experiencia puntual", mientras que un 30,2% dice que es "parte habitual de su vida sexual".

En relación con este tipo de prácticas sexuales, un 26,3% no se considera "ni abierto ni conservador", un 25,4% "más bien conservador", un 18,6% "muy conservador" y solo un 26% "muy o bastante abierto".

UN 58,5% DE LOS ESPAÑOLES HA UTILIZADO JUGUETES SEXUALES

Por otro lado, un 58,5% de los españoles reconoce haber utilizado productos eróticos como juguetes sexuales, lubricantes, aceites u otros objetos, para estimular el placer, frente a un 41,3% que reconoce no usarlos. Entre los que reconocen utilizarlos, los aceites, lubricantes y otra cosmética erótica es lo más usado (92,9%), seguido de juguetes sexuales (75,8%) y, en tercer lugar, ropa, lencería o accesorios eróticos (61%).

La mayoría de los encuestados indica que los ha utilizado con pareja estable, por ejemplo, un 85,4% asegura que ha usado lencería o accesorios eróticos con su pareja, un 70,7% ha utilizado aceites, lubricantes o cosmética erótica y un 57,4% reconoce que ha usado "otros objetos no destinados al placer" con sus parejas durante el sexo.

Entre las personas que han utilizado alguna vez un producto erótico, un 33,9% reconoce que lo ha hecho por "curiosidad o experimentación", un 26,1% por "mejorar la satisfacción sexual", y un 23,8% por "diversión".

EL 80% NO QUIERE RELACIONES SEXUALES CON ROBOTS

El estudio también refleja que el 80,6% dice que en ningún caso estaría dispuesto a tener relaciones con robots con fines sexuales, un 13,9% ve "poco" probable tener una experiencia así, y solo un 4,4% dice que "muy o bastante probable".

Además, un 18,7% está "muy o bastante de acuerdo" con que saber que tu pareja usa juguetes sexuales en solitario genera presión en las relaciones sexuales, mientras que un 75,5% está "poco o nada de acuerdo". Además, el 56,7% está "muy o bastante de acuerdo" con que "el uso de juguetes eróticos enriquece la vida sexual", frente al 37% que opina que no es así.

Finalmente, el CIS señala que las técnicas de reproducción humana asistida más conocidas son la inseminación artificial (89,8%), la congelación de óvulos o de semen (88,3%) y la fecundación in vitro (86,8%) y la menos conocida la inyección de espermatozoides. Todas ellas con gran aceptación entre la población española.